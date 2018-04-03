Наблюдатели сравнили результаты выборов в Казани на обычных участках с данными КОИБов 

Результаты голосования на участках с КОИБами в ходе выборов президента России 18 марта сравнили с данными в целом по Казани. О таком сравнении пишет Александр Киреев в своем Живом журнале. Получилась следующая картина: Казань: Явка 61,4%Путин 75,9%Грудинин 11,8%Жириновский 4,2%Собчак 2,5%Явлинский 1,8%Титов 0,9%Сурайкин 0,8%Бабурин 0,7%Недействительные 1,4% Участки с КОИБ: Явка 62,2%Путин 68,0%Грудинин 16,8%Жириновский 4,8%Собчак 3,7%Явлинский 2,2%Титов 1,1%Сурайкин 0,8%Бабурин 0,7%Недействительные 1,8% Киреев говорит, что ранее подобное сравнение он проводил для Уфы. И, в целом, показатели схожи. «Собчак в Казани набрала немногим меньше, чем в Москве. Но что еще интереснее, явка почти совпала. Очень отличается процент за Путина и Грудинина, а так же убрали у Собчак и Явлинского. А ведь в Уфе так же было. То ли там примерно похожая команда была у кого забирать голоса, то ли они рисовали из примерно каких-то похожих соображений», — пишет наблюдатель. По мнению Киреева, в Татарстане заметно недобрал кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. Эксперт считает, что в ряде районов республики он мог взять до 20 процентов голосов. В общем и целом, Киреев не верит, что КОИБы выполнили свою основную функцию: они не спасли от фальсификаций в ходе голосования.