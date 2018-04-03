Ещё
Наблюдатели сравнили результаты выборов в Казани на обычных участках с данными КОИБов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наблюдатели сравнили результаты выборов в Казани на обычных участках с данными КОИБов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Результаты голосования на участках с КОИБами в ходе выборов президента России 18 марта сравнили с данными в целом по Казани. О таком сравнении пишет Александр Киреев в своем Живом журнале. Получилась следующая картина: Казань: Явка 61,4%Путин 75,9%Грудинин 11,8%Жириновский 4,2%Собчак 2,5%Явлинский 1,8%Титов 0,9%Сурайкин 0,8%Бабурин 0,7%Недействительные 1,4% Участки с КОИБ: Явка 62,2%Путин 68,0%Грудинин 16,8%Жириновский 4,8%Собчак 3,7%Явлинский 2,2%Титов 1,1%Сурайкин 0,8%Бабурин 0,7%Недействительные 1,8% Киреев говорит, что ранее подобное сравнение он проводил для Уфы. И, в целом, показатели схожи. «Собчак в Казани набрала немногим меньше, чем в Москве. Но что еще интереснее, явка почти совпала. Очень отличается процент за Путина и Грудинина, а так же убрали у Собчак и Явлинского. А ведь в Уфе так же было. То ли там примерно похожая команда была у кого забирать голоса, то ли они рисовали из примерно каких-то похожих соображений», — пишет наблюдатель. По мнению Киреева, в Татарстане заметно недобрал кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин. Эксперт считает, что в ряде районов республики он мог взять до 20 процентов голосов. В общем и целом, Киреев не верит, что КОИБы выполнили свою основную функцию: они не спасли от фальсификаций в ходе голосования.
Казанский репортер: последние новости
Пожар в «Зимней вишне» стал самой частой темой интернет-запросов в Казани Власти Казани ответили противникам застройки Вахитовского холма Рустам Минниханов обещал лично «пересчитать» декларации чиновников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя97
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт123
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»391
Российская «Дрель» напугала британцев116
Что делает спецназ США у российских границ113
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение