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Ока вскроется до 10 апреля
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Ока вскроется до 10 апреля 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
За три дня, с 31 марта по 2 апреля, высота снежного покрова в Калужской области уменьшилась в среднем на 30%. Сейчас она составляет от 19 до 37 сантиметров. На 27% уменьшился и запас воды в снеге. Такие данные приводятся в сообщении Главного управления МЧС России по Калужской области. Согласно прогнозам, полностью снег растает к 10 апреля, на севере Износковского района — к 12-13 апреля. По данным синоптиков, вскрытие Оки и других рек в районе Калуги ожидается 7-10 апреля. По состоянию на 2 апреля на основных реках Калужской области наблюдается ледостав, кое-где, в частности, на Оке в районе Калуги — ледостав с промоинами. На закрытых водоемах сейчас ледостав. Толщина льда колеблется от 25 до 42 сантиметров. Сообщений о подтоплении населенных пунктов и объектов экономики не поступало.
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