Добраться до больницы. Поможет ли селянам «Проектное здравоохранение»?

Экономят на строительстве

Жители даже самых отдалённых сёл Белгородчины в последнее время стали получать доступные и качественные медуслуги, а врачи — высокие зарплаты.

Как же удалось этого добиться?

«В Белгородской области разработали эффективный проект «Управление здоровьем, — рассказывает депутат краевой Думы Валентина Муравьёва. — В первую очередь выслушали пожелания местных жителей. Областные власти жёстко контролируют ход реализации проекта. А главную ставку белгородцы сделали на первичное звено — офисы семейного врача».

По словам Муравьёвой, большинство зданий для этих офисов пришлось специально строить. Чтобы сэкономить на строительстве, закупили очень дешёвые типовые модули из сборных конструкций. Благодаря этому в области появилось несколько сотен офисов семейных врачей.

Ставрополью , по мнению думцев, этот опыт подходит, потому что в крае, в отличие от многих регионов, сохранили базу — сельские ФАПы.

Именно они в ставропольских сёлах и станицах сейчас первичные звенья.

Правда, врачи из глубинки жалуются: многие здания фельдшерско-акушерских пунктов нуждаются в капремонте.

Где взять кадры?

Ещё хуже то, что работать в этих медучреждениях подчас некому. Федеральная программа «Земский врач», благодаря которой кадровый дефицит устранили в Белгородской области, на Ставрополье не везде оказалась результативной.

Эксперты полагают, что молодые врачи даже за миллион рублей не соглашаются работать в отдалённых сёлах и хуторах края, потому что там подчас отвратительные дороги, нет школ, детсадов и т.д.

В последнее время, по данным краевого минздрава, ситуацию спасают только выезды бригад медиков на периферию, работающие по ещё одному проекту — «За здоровье».

Начиная с января, врачи и медсёстры посещают ежемесячно до 150 населённых пунктов. Эскулапы осмотрели и проконсультировали уже более 70 тысяч человек.

Но и выездные бригады помогают не всегда.

«К сожалению, во многих сёлах плохие дороги, поэтому бригады до них не добираются», — говорит руководитель одного из фельдшерско-акушерских пунктов Грачёвского района Лариса Толстикова.

Чтобы решать проблему комплексно, депутаты Думы Ставрополья предлагают использовать белгородский опыт.

Между тем в Изобильненском районе положение дел в сельской медицине улучшили и благодаря проекту «Бережливая поликлиника». В частности, его запустили в местной районной больнице.

Как мы уже писали, новшество предполагает оптимизацию работы медучреждений. Благодаря тому что убирают лишние звенья, высвободившихся медиков активнее привлекают к работе по самым проблемным направлениям.

Но пока таких примеров мало. Куда чаще встречается прямо противоположная картина — отсутствие в сельских медпунктах даже приборов для измерения давления и глюкометров. Представительницы Ставропольского краевого совета женщин заявили, что собираются в ближайшее время подарить их ФАПам.