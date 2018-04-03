В Красноярском крае создано новое министерство 

До последнего времени полномочия по регулированию тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами были возложены на Региональную энергетическую комиссию (РЭК). При этом согласно ряду краевых законов только региональное министерство может вести такую деятельность.
Теперь все полномочия по регулированию тарифов будут переданы новому министерству тарифной политики. Александр Усс подписал соответствующее распоряжение. Региональная энергетическая комиссия в прежнем ее виде прекратит существование.