В Красноярском крае создано новое министерство

До последнего времени полномочия по регулированию тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами были возложены на Региональную энергетическую комиссию (РЭК). При этом согласно ряду краевых законов только региональное министерство может вести такую деятельность.