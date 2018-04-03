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В Красноярском крае создано ещё одно министерство — тарифной политики
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В Красноярском крае создано ещё одно министерство — тарифной политики 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс подписал указ о создании нового министерства при правительстве края — министерство тарифной политики, сообщает краевой портал.
До этого времени регулированием тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами занималась Региональная энергетическая комиссия (РЭК). Она была упразднена. Как сообщают в правительстве, этого требует законодательная база края (от 10.07.2008 № 6-1930): осуществлять нормативно-правовое регулирование и функции по разработке государственной политики в определенной области (сфере) государственного управления может только министерство края.
Что будет с кадрами, кто займёт пост министра, и кто будет входить в структуру нового органа, пока в правительстве ответить затруднились.
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