Суровые мясные финики с перцем производит магазин в Ростове

Мужчина, решивший вчера полакомится финиками был изумлен прочитав состав на этикетке. По заверениям магазина, в килограмме сладких сухофруктов присутствует мясо, соль, перец и даже чеснок. Фотографию ценника мужчина выложил в социальные сети с подписью «Вот такие суровые нынче финики в Ростове производят».

Ростовчане вдоволь повеселились в комментариях, ничто так не настраивает на рабочий лад как здоровый смех с утра. «Вкусные, наверное, », «Ух, ты», «Ну надо же, редкость какая, это только в России такие растут, наверное». А некоторые предположили, что это такие специальные финики: «Это веганы такое едят. А нам заливают, что на одних финиках сидят».

Конечно это всего лишь опечатка, однако желающие полакомится финиками с начинкой нашлись в достаточном количестве.