Ещё
Кобылкин дал поручения по проектам благоустройства в Надымском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кобылкин дал поручения по проектам благоустройства в Надымском районе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин вчера, 2 апреля, провел рабочую встречу с главой Надымского района Леонидом Дяченко и представителем губернатора округа в муниципальном образовании Дмитрием Кожуховым.
Основным вопросом повестки стало благоустройство общественных территорий, а также соблюдение принципов открытости для общественного контроля всех этапах реализации проектов.
«Проблемы района вы хорошо знаете, уверен, к каждому заявителю будет самый внимательный подход. От вас требуется разъяснять людям актуальные направления развития Ямала и всей арктической зоны России, информировать максимально о правах и мерах социальной поддержки. Особое внимание уделите вовлечению жителей в обсуждения всех важных направлений развития муниципалитета. Надеюсь на Вас», — обратился Дмитрий Кобылкин к своему новому представителю в Надымском районе.
Как ранее писал «ФедералПресс», 18 марта ямальцы проголосовали за проекты благоустройства родных городов.
Фото: пресс-служба губрнатора ЯНАО
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Культ личности и избавление от друзей. Самые неблаговидные поступки экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева «Отмечают Радоницу»: 17 апреля на Кубани объявлен нерабочим днем Таблетка от жадности. В Самаре поставщикам лекарств грозит уголовная статья за картель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя99
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт128
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»392
Российская «Дрель» напугала британцев118
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ44
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение