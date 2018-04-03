Кобылкин дал поручения по проектам благоустройства в Надымском районе

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин вчера, 2 апреля, провел рабочую встречу с главой Надымского района Леонидом Дяченко и представителем губернатора округа в муниципальном образовании Дмитрием Кожуховым.

Основным вопросом повестки стало благоустройство общественных территорий, а также соблюдение принципов открытости для общественного контроля всех этапах реализации проектов.

«Проблемы района вы хорошо знаете, уверен, к каждому заявителю будет самый внимательный подход. От вас требуется разъяснять людям актуальные направления развития Ямала и всей арктической зоны России , информировать максимально о правах и мерах социальной поддержки. Особое внимание уделите вовлечению жителей в обсуждения всех важных направлений развития муниципалитета. Надеюсь на Вас», — обратился Дмитрий Кобылкин к своему новому представителю в Надымском районе.