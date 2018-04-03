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Парад невест: в чем принцессы и селебрити выходят замуж (не принцесса Диана)
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Парад невест: в чем принцессы и селебрити выходят замуж (не принцесса Диана) 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Классическое белое
Все-таки в первую очередь мы привыкли видеть невесту в белом и, как правило, пышном платье. Блеснуть оригинальными идеями можно и в другой день, а вот шанс надеть шикарное платье белого цвета выпадает очень и очень редко (ну, не у всех, конечно). Не упускайте его!
Стандарт — не наш формат
А если вы все-таки считаете, что совесть не позволит вам надеть чисто-белое, то смело берите пример с Гвен Стефани, на платье которой Джон Гальяно добавил ярко-розового. Или Джессики Бил, которая выходила замуж в нежно-розовом платье от Giambattista Valli. От Диты фон Тиз, например, нормальной свадьбы с Мерлином Менсоном и так никто ожидал, поэтому фиолетовое платье от дизайнера Вивьен Вествуд понравилось всем. А поклонникам черного тоже можно не бояться. Посмотрите на Джессику Паркер — их брак с Мэтью Бродериком, пожалуй, один из самых крепких среди звезд.
По колено
Хоть Коко Шанель и считала самой уродливой частью женского тела колени, но это не помешало Кире Найтли выйти замуж в маленьком платье именно от Дома моды, основанного Габриэль. А если вы обладаете такими же шикарными ногами, как Аня Рубик, то грех их прятать, особенно в день свадьбы!
Костюм
А сильная и независимая, какой себя считает Эмили Ратажковски, в нашем веке под венец может отправиться и в желтом брючном костюме Zara (пожалуйста, нет). Если идея с брюками приглянулась, советуем брать пример с белого комбинезона Соланж Ноулз от Kenzo.
Как у принцессы
Как правило, членам королевской семьи нужно выходить замуж только в белоснежном платье, которое максимально закрывает тело (колени, пока). Все-таки принцесса должна быть образцом скромности, элегантности и благочестия. А еще у вас фата должна быть длинной с красную ковровую дорожку в Каннах. Это все.
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