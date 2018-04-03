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Mindshare запустила сервис быстрых решений
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Mindshare запустила сервис быстрых решений 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Mindshare Group запустила сервис Mindshare 24, который позволит решить клиентскую задачу в течение 24 часов. В рамках проекта 15 ведущих стратегических и креативных экспертов сети Mindshare имеют возможность подключить к работе над быстрыми решениями любых специалистов сети.
Центры экспертизы Mindshare 24 сосредоточены в Лондоне, Амстердаме, Йоханнесбурге, Сингапуре, Шанхае, Сиднее, Портленде, Нью Йорке, Дубае, а также в Москве. Курировать Mindshare 24 в России будет Дмитрий Тарновский, имеющий большой опыт в креативе, медиа и стратегии.
В основе подхода лежит постоянный доступ к живым данным, высокая скорость обмена информацией, мультикультурализм стратегических и креативных экспертов со всего мира, говорит глава Mindshare Group Ник Эмери.
По его словам, идея Mindshare 24 родилась в процессе обсуждения с клиентами и сотрудниками подходов к организации эффективных брейнштормингов. Так, в процессе работы над одним из глобальных проектов благодаря подключению широкого сообщества профессионалов сеть в течение нескольких часов получила идеи намного лучше тех, на создание которых ушло несколько месяцев.
Управляющий партнер Mindshare Дмитрий Тарновский: Сервис является своего рода креативным и стратегическим антидотом технократическому взгляду на мир. Mindshare 24 работает очень просто: максимально понятный бриф идет сразу на 15 ключевых офисов по всему миру, которые в короткий срок дают набор идей. Будучи глобальной сетью, Mindshare в течение 24 часов подключает специалистов по всему миру, которые присоединяются к решению задачи и быстро выдают результат.
Сервис будет актуален тем, кто открыт новым взглядам на контент, данные, медиа, внутренние и внешние сообщества своих организаций. Mindshare 24 поможет им трансформировать бизнес и найти новые инсайты и подходы.
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