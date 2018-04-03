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Найдена ископаемая ящерица с четырьмя глазами
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Найдена ископаемая ящерица с четырьмя глазами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
На территории США раскопали останки ящерицы, жившей 49 миллиона лет назад и обладавшей двумя обычными и двумя теменными глазами. Теменным глазом называют орган, воспринимающий свет, но не дающий изображения. У ряда современных позвоночных есть третий теменной глаз, работающий как эндокринная железа, но сразу два теменных глаза у челюстных позвоночных обнаружены впервые, пишет nation-news.ru. По строению теменные глаза похожи на обычные: в них есть нервы, сетчатка и аналог хрусталика, но нет, например, радужной оболочки. Вероятно, ящерицам они помогали воспринимать коротковолновый свет и ориентироваться в пространстве.
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