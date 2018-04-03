Найдена ископаемая ящерица с четырьмя глазами 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

Культ личности и избавление от друзей. Самые неблаговидные поступки экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

«Отмечают Радоницу»: 17 апреля на Кубани объявлен нерабочим днем

Таблетка от жадности. В Самаре поставщикам лекарств грозит уголовная статья за картель