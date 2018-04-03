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В Перми построят трехэтажную поликлинику для детей: какой она будет
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В Перми построят трехэтажную поликлинику для детей: какой она будет 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Краевое правительство объявило аукцион по поиску подрядчика для строительства трехэтажного здания детской поликлиники на улице Карпинского. Стоимость контракта — 228 миллионов рублей.
О планах по строительству новой детской поликлинике в Индустриальном районе власти города сообщили в 2017 году. Здание собирались построить на земельном участке юго-западнее дома на улице Карпинского, 87. Ранее на этой территории стояли более 130 гаражей и овощных ям, около 30 объектов администрация демонтировала принудительно.
Сейчас правительство региона начало поиск подрядчика для строительства поликлиники. Согласно документам с сайта госзакупок, больница рассчитана на 350 посещений в день. Это будет трехэтажное здание, на первом этаже которого расположат хирургическое отделение, отделение лучевой диагностики и отделение инфекционных заболеваний с отдельным входом. Также на первом этаже будет регистратура, фойе и гардероб.
На втором этаже — терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, кабинеты специалистов, административный блок с конференц-залом и буфетом. На третьем этаже будут кабинеты врачей-специалистов, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар ЛОР, дневной стационар педиатрии и лаборатория.
— Мощность детской поликлиники рассчитана на население от 15000 до 18000 человек с формированием 20 педиатрических участков, — сообщается в аукционной документации.
Стоимость контракта на строительство здания — 228 миллионов рублей. Подрядчика планируют выбрать в начале мая. Завершить строительство поликлиники должны в середине 2019 года.
В ближайшие три года в Перми планируют построить пять новых детских поликлиник. Помимо поликлиники на улице Карпинского, новые больницы будут в Кировском районе (Шишкина, 20), Орджоникидзевском районе (Социалистическая, 20), Свердловском районе (Лодыгина, 47), Мотовилихинском районе (Звонарева, 6а).
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