Икону с мощами Матроны Московской привезли в Кострому

Радостное событие для всех православных костромичей — в Кострому привезли ико­ну с час­ти­цей мо­щей бла­жен­ной Мат­ро­ны Мос­ков­ской, узнал KOSTROMA.TODAY. Это одна из самых почитаемых в России святых.

По информации ГТРК «Кострома», се­год­ня икона бу­дет на­ходить­ся в хра­ме Спа­са на Зап­рудне, зав­тра — в цер­кви Спа­са в Ря­дах.

В Ве­ликий чет­верг ее пе­реве­зут в Се­лище, а на Пас­ху — в мик­ро­рай­он Ма­лыш­ко­во, в цер­ковь Пре­подоб­но­го Се­рафи­ма Са­ров­ско­го. Всего ико­на про­будет у нас две не­дели, ее па­лом­ни­чес­тво за­вер­шится 15 ап­ре­ля в Крес­то­воз­дви­жен­ском хра­ме Не­рех­ты.