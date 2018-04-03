Икону с мощами Матроны Московской привезли в Кострому 

Радостное событие для всех православных костромичей — в Кострому привезли икону с частицей мощей блаженной Матроны Московской, узнал KOSTROMA.TODAY. Это одна из самых почитаемых в России святых.
По информации ГТРК «Кострома», сегодня икона будет находиться в храме Спаса на Запрудне, завтра — в церкви Спаса в Рядах.
В Великий четверг ее перевезут в Селище, а на Пасху — в микрорайон Малышково, в церковь Преподобного Серафима Саровского. Всего икона пробудет у нас две недели, ее паломничество завершится 15 апреля в Крестовоздвиженском храме Нерехты.
Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных православных святых, ее мощи хранятся в Покровском женском монастыре в Москве. Матрона родилась в 1881 году в Тульской губернии, от рождения была слепой. Уже при жизни она почиталась как прорицательница и чудотворица.