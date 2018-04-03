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Икону с мощами Матроны Московской привезли в Кострому
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Икону с мощами Матроны Московской привезли в Кострому 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Радостное событие для всех православных костромичей — в Кострому привезли ико­ну с час­ти­цей мо­щей бла­жен­ной Мат­ро­ны Мос­ков­ской, узнал KOSTROMA.TODAY. Это одна из самых почитаемых в России святых.
По информации ГТРК «Кострома», се­год­ня икона бу­дет на­ходить­ся в хра­ме Спа­са на Зап­рудне, зав­тра — в цер­кви Спа­са в Ря­дах.
В Ве­ликий чет­верг ее пе­реве­зут в Се­лище, а на Пас­ху — в мик­ро­рай­он Ма­лыш­ко­во, в цер­ковь Пре­подоб­но­го Се­рафи­ма Са­ров­ско­го. Всего ико­на про­будет у нас две не­дели, ее па­лом­ни­чес­тво за­вер­шится 15 ап­ре­ля в Крес­то­воз­дви­жен­ском хра­ме Не­рех­ты.
Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных православных святых, ее мощи хранятся в Покровском женском монастыре в Москве. Матрона родилась в 1881 году в Тульской губернии, от рождения была слепой. Уже при жизни она почиталась как прорицательница и чудотворица.
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