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Пермячка лишилась телефона, пригласив в гости знакомого по соцсетям
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Пермячка лишилась телефона, пригласив в гости знакомого по соцсетям 

АиФ Пермь 42 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Знакомство в социальной сети обернулось для 25-летней пермячки потерей дорогого телефона.
Девушка обратилась в полицию и рассказала, что телефон стоимостью 18 тысяч рублей пропал во время свидания. С 55-летним мужчиной она познакомилась в социальных сетях и пригласила в гости. Мужчина и женщина решили выпить за знакомство.
«Воспользовавшись тем, что девушка отвлеклась, гость похитил сотовый телефон, а затем скрылся. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По факту кражи возбудили уголовное дело.
Сотрудники полиции напоминают пермякам о необходимости быть более бдительными при общении в социальных сетях. Некоторые злоумышленники специально подыскивают жертву на интернет-сайтах. Не приводите в дом малознакомых людей и не пейте с ними спиртное.
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