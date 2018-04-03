После массового отравления таллием на таганрогском заводе Бериева будут контролировать качество воды

Таганрогский городской суд обязал местный авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК), сотрудники которого отравились таллием, тщательно следить за качеством воды. Об этом сообщается на сайте судебного ведомства.

— На предприятии необходимо проводить лабораторный контроль качества воды водоисточника, воды на этапах водоподготовки, воды перед розливом в емкости, укупорочных средств, готовой продукции, — говорится в решении суда.

Однако по результатам экспертизы, которую провел региональный Роспотребнадзор , нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых ее доставляли сотрудникам, были источниками заражения.

В начале марта появилась информация, что 28 сотрудников ТАНТК отравились таллием — металлом, который относится к высокотоксичным ядам. После того, как десятки работников завода попали в больницы, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Официальная позиция ТАНТК ясна. Представители завода утверждают, что с таллием никто из его сотрудников не работает, а ЧП на предприятии произошло из-за бытового конфликта.