Ещё
После массового отравления таллием на таганрогском заводе Бериева будут контролировать качество воды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

После массового отравления таллием на таганрогском заводе Бериева будут контролировать качество воды 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Таганрогский городской суд обязал местный авиационный научно-технический комплекс имени Бериева (ТАНТК), сотрудники которого отравились таллием, тщательно следить за качеством воды. Об этом сообщается на сайте судебного ведомства.
— На предприятии необходимо проводить лабораторный контроль качества воды водоисточника, воды на этапах водоподготовки, воды перед розливом в емкости, укупорочных средств, готовой продукции, — говорится в решении суда.
Однако по результатам экспертизы, которую провел региональный Роспотребнадзор, нельзя сказать, что сама вода, оборудование для ее очистки или емкости, в которых ее доставляли сотрудникам, были источниками заражения.
В начале марта появилась информация, что 28 сотрудников ТАНТК отравились таллием — металлом, который относится к высокотоксичным ядам. После того, как десятки работников завода попали в больницы, полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Официальная позиция ТАНТК ясна. Представители завода утверждают, что с таллием никто из его сотрудников не работает, а ЧП на предприятии произошло из-за бытового конфликта.
161.ru: последние новости
Шашлыки не удались: в Ростове на улице Евдокимова произошел пожар В Ростове выставили оцепление вокруг нового стадиона Расширение южного подъезда к Платову обойдется в 1,4 миллиарда рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя99
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт128
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»392
Российская «Дрель» напугала британцев118
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ44
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение