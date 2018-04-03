Китайский телекоммуникационный гигант ZTE объявил об успехе в осуществлении первого телефонного звонка с использованием технологии 5G

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Group объявил о своем успехе в осуществлении первого телефонного звонка с использованием технологии 5G в то время, когда производители смартфонов интенсивно работают над технологиями мобильной связи следующего поколения в надежде применить их в своих продуктах как можно скорее. Об этом сообщила во вторник газета China Daily.

"Данный успех позволил Китаю сделать шаг вперед в развитии технологии 5G и поможет ускорить процесс коммерциализации этой технологии", — цитирует газета Сян Лигана, эксперта в области телекоммуникаций и исполнительного директора посвященного телекоммуникациям сайта Cctime. По его словам, произведенный телефонный звонок стал одним из первых случаев применения технологии 5G в мире.

Этот телефонный звонок, совершенный компанией ZTE при содействии компании China Mobile Communications Corp, был основан на системе end-to-end 5G, которая будет запущена в коммерческое использование.

Эксперты отмечают, что названный успех был достигнут на фоне стремлений Китая превратиться из последователя в пионера на мировой телекоммуникационной арене. Ожидается, что Китай осуществит коммерциализацию технологии 5G к 2020 году и станет крупнейшим в мире рынком по использованию 5G к 2025 году. -0-