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Китайский телекоммуникационный гигант ZTE объявил об успехе в осуществлении первого телефонного звонка с использованием технологии 5G
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Китайский телекоммуникационный гигант ZTE объявил об успехе в осуществлении первого телефонного звонка с использованием технологии 5G 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 3 апреля /Синьхуа/ — Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Group объявил о своем успехе в осуществлении первого телефонного звонка с использованием технологии 5G в то время, когда производители смартфонов интенсивно работают над технологиями мобильной связи следующего поколения в надежде применить их в своих продуктах как можно скорее. Об этом сообщила во вторник газета China Daily.
"Данный успех позволил Китаю сделать шаг вперед в развитии технологии 5G и поможет ускорить процесс коммерциализации этой технологии", — цитирует газета Сян Лигана, эксперта в области телекоммуникаций и исполнительного директора посвященного телекоммуникациям сайта Cctime. По его словам, произведенный телефонный звонок стал одним из первых случаев применения технологии 5G в мире.
Этот телефонный звонок, совершенный компанией ZTE при содействии компании China Mobile Communications Corp, был основан на системе end-to-end 5G, которая будет запущена в коммерческое использование.
Эксперты отмечают, что названный успех был достигнут на фоне стремлений Китая превратиться из последователя в пионера на мировой телекоммуникационной арене. Ожидается, что Китай осуществит коммерциализацию технологии 5G к 2020 году и станет крупнейшим в мире рынком по использованию 5G к 2025 году. -0-
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