Ирина Волынец предложила создать ведомство по делам семьи

Слова Волынец передает RT. Она заявила, что ее орган разработал проект этого ведомства, в котором обоснованы его полномочия и функции. По мнению Ирины Волынец, распределение обязанностей за решение вопросов семьи и демографии по разным ведомствам и органам создает большие помехи.

Глава родительского комитета отметила, что новое ведомство будет работать над улучшением климата в семьях: «Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку прежде всего кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. У 80% российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику — одна из задач министерства».