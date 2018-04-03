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Ирина Волынец предложила создать ведомство по делам семьи
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Ирина Волынец предложила создать ведомство по делам семьи 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Глава национального родительского комитета Ирина Волынец предложила Совфеду создать министерство по делам семьи.
Слова Волынец передает RT. Она заявила, что ее орган разработал проект этого ведомства, в котором обоснованы его полномочия и функции. По мнению Ирины Волынец, распределение обязанностей за решение вопросов семьи и демографии по разным ведомствам и органам создает большие помехи.
Глава родительского комитета отметила, что новое ведомство будет работать над улучшением климата в семьях: «Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку прежде всего кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. У 80% российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику — одна из задач министерства».
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