Лесная отрасль Дальнего Востока увеличивает собственный объем переработки древесины

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Лесная отрасль Дальнего Востока берет курс на переработку древесины на местах, постепенно отказываясь от экспорта сырья. Между тем, по данным Дальневосточного таможенного управления , экспорт необработанной древесины остается пока главным направлением для лесной отрасли Дальнего Востока: с 2013 года он увеличился на 84%, а экспорт продуктов переработки только на 23%.

Помочь решению этой проблемы должно принятое в 2017 году правительством РФ решения о поэтапном увеличении экспортных пошлин на круглый лес для тех, кто не занимается переработкой, с текущих 25% до 80% в 2021 году. Для тех же, кто осуществляет глубокую переработку древесины, такая пошлина составит всего 6,5%. Важность этого решения подчеркнул 6 марта на итоговой коллегии Минвостокразвития во Владивостоке глава министерства Александр Галушка

Корреспонденты ТАСС узнали у бизнеса, экспертов и представителей региональных правительств, как сейчас обстоят дела в отрасли, и удастся ли Дальнему Востоку наладить собственное производство продуктов деревообработки.

Экспорт и переработка

Экспорт необработанной древесины пока остается более привлекательным для лесной отрасли дальневосточных регионов, чем развитие перерабатывающих мощностей. При этом Россия в целом является мировым лидером по запасам древесины, но при этом занимает пятое место в мире по объемам заготовки, а ее доля в мировой торговле лесоматериалами всего около 3%, напомнила в беседе с ТАСС старший преподаватель кафедры трудового и экологического права Юридической школы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Татьяна Холкина.

Так, в 2017 году через таможенные посты четырех приграничных регионов Дальнего Востока (Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей) прошло на экспорт более 6,8 млн тонн дерева, большая часть из которого (5,6 млн тонн) представляла из себя необработанное сырье. По данным Дальневосточного таможенного управления, с 2013 года экспорт леса-кругляка увеличился на 84%, а экспорт продуктов его переработки — только на 23%.

Однако такая ситуация связана не только с привлекательностью экспорта, но и ситуацией на внутреннем рынке, когда продукцию лесопереработки в Россию везут из соседних стран. Часть местных производственных мощностей еще находится в стадии строительства, а те, что существуют, пока не могут полностью закрыть внутренний спрос.

"Далеко ходить не будем, допустим, наш ближайший сосед — Китай . Если зайти в мебельный магазин, у нас мебель, допустим, из провинции Гуанчжоу . Но там лесов в принципе нет. Это значит, что они из нашего леса производят мебель и нам ее же поставляют", пояснила Холкина.

Пошлины помогут с сырьем

Между тем, несмотря на привлекательность торговли круглым лесом, объем его переработки на Дальнем Востоке в последние годы ощутимо растет. Так, сообщили ТАСС в департаменте лесного хозяйства Приморского края , на сегодняшний день добыча леса составляет треть всей лесной промышленности региона, а остальные объемы приходятся на переработку, продукция которой востребована на внутреннем рынке страны.

К примеру, крупнейшая лесопромышленная компания региона RFP Group уже построила два завода по производству фанерного шпона и пиломатериалов в Амурске и уже начинает строительство третьего завода по производству топливных гранул, рассказал ТАСС вице-президент компании Роман Романовский . Он считает, что последовательная политика правительства страны позволила предприятиям инвестировать большие средства в перерабатывающие мощности.

"В предыдущие 10 лет был реализован ряд мер государственной поддержки, в том числе программа Минпромторга по приоритетным инвестиционным проектам, когда на льготных условиях предоставляли в аренду лес, чтобы ты строил заводы. И многие компании стали эти проекты реализовывать, инвестировать свои средства, брать кредиты. Тут помогли программы по компенсации части процентной ставки по кредитам, транспортных расходов и другие меры", напомнил Романовский.

При этом он отметил, что теперь возникли вопросы конкуренции за сырье. Соседние страны, особенно Китай, ставят высокие закупочные цены на круглый лес. «Другие страны, например, Новая Зеландия , экспортирующие круглый лес в Китай, на том уровне цен на круглый лес, который держит Китай, также борются за сохранение и развитие своей перерабатывающей промышленности. Идет острая конкуренция за сырье и за то, где, в каких странах, будут расположены предприятия переработки», — сказал вице-президент RFP Group.

Он отметил, что в этом свете планы правительства увеличить экспортные пошлины на лес встраиваются в общую последовательную политику стимулирования внутреннего производства. Постепенный рост экспортных пошлин обеспечит большую доступность сырья для производственных мощностей, которые расположены в России. Это позволит загрузить их и оправдать их строительство.

Нужна 100% переработка

Предприятия Хабаровского края также продолжают наращивать объемы переработки дерева. За период реализации региональной программы «О развитии лесопромышленного комплекса Хабаровского края до 2020 года» за 2016 и 2017 годы производство пиломатериалов по отношению к 2015 году увеличилось на 18,5%, шпона — в 2,3 раза, топливных гранул — в 1,3 раза, общая доля переработки древесины в крае возросла с 37% до 46%.

Как рассказали ТАСС в министерстве природных ресурсов Хабаровского края, в планах правительства региона к 2020 году довести уровень переработки сырья до 70 — 80%, ввод дополнительных мощностей позволит увеличить переработку древесины на 2 млн кубометров сырья к 2020 году. Губернатор Вячеслав Шпорт заявил, что в настоящее время предприятия перерабатывают около 50% всей заготовленной древесины, но регион должен стремиться к полной переработке древесных ресурсов.

"Мы должны стремиться к 100%. Это стратегическая задача. Для того, чтобы наши компании смогли найти инвестиции и построить перерабатывающие мощности, мы в свое время решали вопрос по снижению экспортных пошлин на «кругляк». Удалось добиться определенных результатов, сейчас доходы от экспорта идут на строительство новых предприятий", — сказал Шпорт.

Огромный потенциал дальневосточных регионов по добыче леса, не говоря о его переработке, еще до конца не раскрыт. Власти Якутии сегодня создают новую дорожную карту развития лесозаготовки. Как пояснили ТАСС в региональном министерстве промышленности и геологии, реализация этого плана позволит к 2020 году вывести показатель лесозаготовки с нынешних 176 тыс. до 800 тыс. кубометров в год, а также наладить производство пиломатериалов и увеличить число занятых в отрасли специалистов до 1000 человек.

Сейчас же отрасль не использует свой потенциал, считают власти. Производственные мощности предприятий лесопереработки загружены меньше чем на 2/3, несмотря на богатый лесосырьевой потенциал и емкость внутреннего рынка республики (более 250 тыс. кубометров). При этом общий запас лесных ресурсов республики составляет 8,5 млрд кубометров. Как отметили в ведомстве, в совокупном объеме Дальневосточного федерального округа по заготовке бревен хвойных пород республика занимает 7% (3 место по ДФО), по производству лесоматериалов более 7,1% (3 место по ДФО).

"Основные задачи на среднесрочную перспективу — ускоренное развитие лесопереработки в южной части Якутии, развитие биоэнергетики в части производства биотоплива для коммунальной энергетики, развитие химической переработки древесины из отходов от лесозаготовительной деятельности и производство биопродукции для пищевой, косметологической и фармакологической промышленности. Также в задачи входит развитие инфраструктуры отрасли, техническое перевооружение, модернизация, снижение сезонности лесозаготовок за счет строительства лесовозных дорог круглогодичного действия", прокомментировали в министерстве.

Реализация планов Якутии позволит к 2020 году достичь показателей в 1 млн кубометров в год по заготовке бревен хвойных пород и порядка 440 тыс. кубометров — по производству лесоматериалов.