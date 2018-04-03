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В Саратове из-за ремонта перекроют улицу Радищева
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В Саратове из-за ремонта перекроют улицу Радищева 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове сегодня будет перекрыта одна из центральных улиц. Как сообщили энергетики, ограничения пришлось применить из-за ремонта на улице Радищева между Советской и Соборной плщадью.
— Будут проводиться работы по устранению дефекта на подземном трубопроводе, — отметили в службе организации. На время работ спецтехники закроют движение автотранспорта. Также временно не будет курсировать троллейбус, следующий маршрутом № 2.
Эти меры предприняты для обеспечения безопасности. Ориентировочно, работы на Радищева будут завершены сегодня до 22.00.
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