В Саратове из-за ремонта перекроют улицу Радищева

Саратове сегодня будет перекрыта одна из центральных улиц. Как сообщили энергетики, ограничения пришлось применить из-за ремонта на улице Радищева между Советской и Соборной плщадью.

— Будут проводиться работы по устранению дефекта на подземном трубопроводе, — отметили в службе организации. На время работ спецтехники закроют движение автотранспорта. Также временно не будет курсировать троллейбус, следующий маршрутом № 2.

Эти меры предприняты для обеспечения безопасности. Ориентировочно, работы на Радищева будут завершены сегодня до 22.00.