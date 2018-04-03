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Почему у русских было не принято дарить цветы
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Почему у русских было не принято дарить цветы 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
В России вплоть до XVIII века дарить срезанные цветы на свадьбу в виде букета было неприлично. Любые растения, пока они находились корнями в земле, считались живыми, лишенные этого — мертвыми. И все-таки в свадебной обрядовой традиции Руси сорванные цветы использовались, но только в определенных целях.
Венок как символ обручального кольца
Как только девушка понимала, что вскоре в ее жизни случится замужество, она начинала плести себе свадебный венок. В некоторых славянских племенах специально для невесты его плела мать жениха, а иногда даже ведунья из рода невесты или просто деревенская знахарка, которая составляла венок жениху или обоим будущим супругам. Свадебный венок имел сакральное значение для женщины, он символизировал ее чистоту и непорочность (невесты, повторно выходившие замуж, не имели права его надевать), любовь и покорность мужу, а также оберегал своего обладателя от темных сил, сглаза и порчи.
Именно поэтому после свадьбы венки жениха и невесты никогда не выбрасывались, они хранились в доме, сначала рядом с образами языческих богов, позже — в «красном углу» за иконами. Чтобы брак был крепким и счастливым, свадебные венки зашивали в подушки молодой семьи, подвешивали в избе на потолочной балке или над дверью. А когда рождался первенец, то один из свадебных венков обязательно свисал над его люлькой.
Свадебные цветы и деревья
Свадебные венки плели только из определенных растений. Как правило, они были высушены таким образом, чтобы все равно казаться живыми. Несмотря на то, что свадьбы на Руси часто играли зимой, в венки помимо высушенных также старались вплетать и вечнозеленые растения и еще не опавшие ягоды. Таким образом, часто основу свадебного венка составлял плаун, и его украшали тонкие гибкие ветки калины или рябины с красными ягодами — символы долгого и плодородного брака.
Следует отметить, что рябина или калина также являлись «свадебными деревьями» у славян. Если погода позволяла, то свадебный стол накрывали в саду, как раз под сенью какого-нибудь из этих кустарников.
Но главными украшениями свадебных венков были барвинки, означавшие верную и взаимную любовь, а еще незабудки, символизирующие постоянство. У невест в венках также присутствовали васильки и ромашки, являвшиеся знаками девичьей красоты и чистоты. Юношам часто вплетали цветки бессмертника, как символ здоровья, усики хмеля для гибкости мужского ума.
Поскольку все славяне — земледельцы, в разных регионах в состав венков также входили колосья овса или ржи, стрелы лука или чеснока, а еще тонкие ветки березы. Но никогда свадебный венок не состоял из желтых, уже осенних листьев, все цветы в нем всегда были весеннего или раннего летнего периода, засушенные в специальных помещениях, в которых, по славянским поверьям, не должен был спать человек. Травяные знахари считали, что засыхающие растения способны вбирать в себя как хорошие, так и злые мысли и энергетику человека, постоянно находящего рядом с ними.
Помимо растений в свадебные венки также вплетали медные колечки, символизирующие деньги и достаток, а также красные нити, которые связывали определенными способами под нашептывания знахарки. Эти нити являлись магическими оберегами от темных сил.
Запретные растения
У каждой славянской девушки и древней ведуньи всегда были свои секреты работы с травами, но некоторые растения никогда и никто не вплетал в свадебные венки.
Например, ветки елей и сосен — ароматные и вечнозеленые, а ведь снежной зимой не так просто найти в лесу зеленую основу для венка. Однако эти два дерева издревле являются символами смерти. Еловыми лапами на Руси всегда выстилали могилу усопшего, а также тропинку к ней от самого его дома.
Ни для каких венков нигде не использовали листья дуба — считалось, что это мощное дерево способно забирать человеческую жизнь.
Белые и желтые цветы тоже часто относили к предвестникам смертей и болезней, по этой причине славяне старались избегать едкого лютика, которого в простонародье прозвали куриной слепотой. И даже красивую и на вид благородную кувшинку очень редко вплетали в волосы, опасаясь мести речных и болотных духов.
Несмотря на яркие соцветия этих растений, плакун-траву или дербенник иволистный никогда не использовался в венках — считалось, что они приносят несчастья.
А вот популярное растение иван-да-марья, напротив, рвали и раскладывали в доме в качестве оберега. Но за его разноцветность иван-да-марью не советовали использовать в свадебных венках, ведь муж и жена должны быть «из одного теста» и жить вместе, а не порознь, как брат и сестра.
В древности все русские люди были близки к природе, чувствовали ее, и знания о цветах и травах к ним передавались, что называется, «с молоком матери». Именно поэтому обряды, с которыми были связаны растения, соблюдались в точности, и отголоски этих традиций встречаются до сих пор.
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