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Поножовщина на Лесобазе: 28-летний тюменец, повздоривший с незнакомцем, попал в реанимацию
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Поножовщина на Лесобазе: 28-летний тюменец, повздоривший с незнакомцем, попал в реанимацию 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
На место мужских разборок у продуктового магазина вечером, 2 апреля прибыл наряд партрульно-постовой службы. Как выяснилось, повздорили на Лесобазе два абсолютно незнакомых друг другу тюменца. Один из них получил проникающее ножевое ранение.
— По горячим следам задержан подозреваемый — 38-летний ранее судимый житель нашего города. Вместе с пострадавшим они находились в магазине на Стартовой, 5, когда между ними возник конфликт. Подозреваемый случайно задел незнакомца, но тут же за это извинился. Но тот обидчика не простил: вывел его из магазина и дал пощёчину. В ответ получил удар в живот карманным складным ножом. После этого владелец оружия скрылся с места преступления, — рассказала 72.ru пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.
Очевидцы случившегося своевременно позвонили в скорую. Обратно приезжавшие на вызов доктора ехали с новым пациентом.
— Вызов на пульт дежурного поступил в 21:15, через 10 минут бригада медиков была на месте. Пациента с проникающим ножевым ранением доставили в ОКБ №2, где ему оказалим всю необходимую помощь. Сейчас мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как средне-тяжелое. В ближайшее время его переведут в обычное профильное отделение больницы, — уточнила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина. В отношении любителя решать конфликты с помощью ножа возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За это ему грозит арест на срок до 10 лет. Меру наказания выберет суд.
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