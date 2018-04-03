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Утверждено расписание паромов Салехард — Приобье. Цены снижены
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Утверждено расписание паромов Салехард — Приобье. Цены снижены 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Расписание паромов, следующих по маршруту Салехард — Приобье, доступно на официальных сайтах перевозчиков и на сайте правительства ЯНАО. Этим летом на маршрут выйдут семь паромов. Сегодня этого количества достаточно для потребностей пользователей.
На линии в этом году тариф снижен практически на 20 процентов. Продажа билетов на официальных сайтах перевозчиков открыта уже с февраля. В этом году паромы будут заходить в село Горки Шурышкарского района, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
Отметим, навигация 2017 года продлилась 164 дня. На коммерческой линии Салехард — Приобье в выполнен 251 круговой рейс — перевезено 8764 единицы техники. Это больше на 1,7 процента, чем в 2016 году, когда 201 рейсом перевезено 8609 единиц техники. В целом на данном направлении наблюдается стабильный спрос.
Контакты перевозчиков: АО «Обь-Иртышское речное пароходство» +7 (34922) 7-33-33, oirp.ru и ООО «Аганречтранс» +7 (3466) 63-47-42, art-parom.ru.
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