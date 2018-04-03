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Как избавиться от запаха в доме?
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Как избавиться от запаха в доме? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Живу в центре города, дом не старый. Последние десять лет весь наш подъезд страдает от запаха канализации. Даже на пятом этаже он чувствуется. Что делать?
— Если в вашем подъезде проблемы с вентиляцией, однозначно претензии нужно предъявлять вашей управляющей компании, которая должна обеспечить её работоспособность, — отвечает главный специалист консультационно-правового центра по вопросам ЖКХ в Красноярске Любовь Ишутченко. — В том случае если УК вопрос не решает, обращайтесь в службу Строительного надзора с письменным обращением. Этот орган уполномочен осуществлять проверки по настоянию граждан. Также напишите заявление в двух экземплярах с требованием уведомить вас о её результатах.
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