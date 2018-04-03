День поминовения. Родительский день в 2018 году выпадает на 17 апреля

Многие едут на кладбища, убирать на могилы, другие спешат на церковную службу, кто-то в узком кругу поминает близких, кого с нами уже нет. Но не стоит забывать о практических вопросах, которые волнуют здравствующих, не меньше.

В среду, 4 апреля, в 11.00, приглашаем на пресс-конференцию, посвящённую Радонице, Родительском дню. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» по ул. Российская, 67 (9 эт.).

Вопросы к обсуждению:

— Что нужно сделать на Радоницу? Как поминать, согласно церковным обычая? Православный смысл праздника и его особенности.

— Изменение в расписании городского транспорта (увеличение маршрутов, бесплатный или льготный проезд, на какой период)?

— Когда начинается акарицидная обработка кладбищ?

— Есть ли программа благоустройства и содержания кладбищ? Что делают сотрудники городских кладбищ по содержанию? Требуется ли расширение кладбищ? Кто сегодня имеет право на захоронение, место на кладбище предоставляется бесплатно?

— Становится ли популярнее кремация и как к ней относится церковь?

— Сколько стоят похороны «под ключ» и какие новые услуги проявились в компаниях, занимающихся похоронными услугами?

Спикеры:

— МКУ «Служба городских кладбищ», Челябинск,

— Администрация г. Челябинска,

— протоиерей Ярослав Иванов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского,

— похоронные агенства