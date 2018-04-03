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День поминовения. Родительский день в 2018 году выпадает на 17 апреля
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День поминовения. Родительский день в 2018 году выпадает на 17 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Многие едут на кладбища, убирать на могилы, другие спешат на церковную службу, кто-то в узком кругу поминает близких, кого с нами уже нет. Но не стоит забывать о практических вопросах, которые волнуют здравствующих, не меньше.
В среду, 4 апреля, в 11.00, приглашаем на пресс-конференцию, посвящённую Радонице, Родительском дню. Мероприятие пройдёт в пресс-центре «АиФ-Челябинск» по ул. Российская, 67 (9 эт.).
Вопросы к обсуждению:
— Что нужно сделать на Радоницу? Как поминать, согласно церковным обычая? Православный смысл праздника и его особенности.
— Изменение в расписании городского транспорта (увеличение маршрутов, бесплатный или льготный проезд, на какой период)?
— Когда начинается акарицидная обработка кладбищ?
— Есть ли программа благоустройства и содержания кладбищ? Что делают сотрудники городских кладбищ по содержанию? Требуется ли расширение кладбищ? Кто сегодня имеет право на захоронение, место на кладбище предоставляется бесплатно?
— Становится ли популярнее кремация и как к ней относится церковь?
— Сколько стоят похороны «под ключ» и какие новые услуги проявились в компаниях, занимающихся похоронными услугами?
Спикеры:
— МКУ «Служба городских кладбищ», Челябинск,
— Администрация г. Челябинска,
— протоиерей Ярослав Иванов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского,
— похоронные агенства
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