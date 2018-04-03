В Самарской области составят списки людей, которые живут на подтопляемых территориях

В департаменте по вопросам общественной безопасности 63 региона готовят пофамильные списки граждан, которых потенциально может затронуть паводок и эвакуация.

—Мы должны знать всех людей с ограниченными возможностями здоровья, граждан преклонных лет, с маленькими детьми. И понимать, где их разместить. Очевидно, что они не смогут несколько дней жить в стандартных местах размещения: спортзалах или клубах, — пояснил глава региона.

В Самарской области не ожидают обильного паводка. Однако в зоне риска традиционно находятся Волжский, Красноармейский, Пестравский, Хворостянский, Сызранский и Ставропольский. Здесь зафиксировали большое количество осадков, выпавших в зимне-весенний период. Всего же, по данным ГУ МЧС России по Самарской области, под угрозой затопления находятся около 100 населенных пунктов.