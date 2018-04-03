Новоуренгойские ТЦ обяжут спустить кинотеатры на нижние этажи 

Крупные торговые центры Нового Уренгоя придется реконструировать, если в Госдуме во время весенней сессии примут свежую инициативу депутатов по переносу кинотеатров и детских комплексов на 1-2 этажи.
Идею высказал 2 апреля в эфире телеканала «Россия 1» Анатолий Выборный, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Как сообщает ТАСС, ранее депутаты Евгений Ревенко, Дмитрий Сазонов и Юрий Швыткин обратились в Минстрой с просьбой запретить размещение детских игровых зон и кинотеатров выше второго этажа в торгово-развлекательных комплексах. Законодательная активность стала следствием крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Чем обернется депутатское новшество ямальским ТЦ? Ноябрьским кинотеатрам и таркосалинскому переезжать некуда, они на первом этаже, надымский — на втором. А вот в Новом Уренгое киноразвлечения в основном на подъеме: в «Гудзоне» на третьем этаже, в «Проспекте» и самом крупном на Ямале «Солнечном» — на четвертом. Значит, им без реконструкции не обойтись.
Андрей Колесников, руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», Ноябрьск, считает, что инициатива важна с точки зрения эвакуации. Но нельзя исключить появления конфликта интересов: например, для магазинов федеральных продовольственных сетей обязательное условие — размещение на первых этажах. Вероятно, придется искать компромиссы или «рынок» сам всех расставит по местам.
В федеральных СМИ уже сообщили, что несколько крупных киносетей раскритиковали затею с переносом и назвали неосуществимой из-за конструктивных особенностей зданий. Инициативу возможно реализовать при строительстве новых центров, но с техническими и финансовыми сложностями, передают РИА Новости.