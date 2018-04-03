Новоуренгойские ТЦ обяжут спустить кинотеатры на нижние этажи

Крупные торговые центры Нового Уренгоя придется реконструировать, если в Госдуме во время весенней сессии примут свежую инициативу депутатов по переносу кинотеатров и детских комплексов на 1-2 этажи.

Чем обернется депутатское новшество ямальским ТЦ? Ноябрьским кинотеатрам и таркосалинскому переезжать некуда, они на первом этаже, надымский — на втором. А вот в Новом Уренгое киноразвлечения в основном на подъеме: в «Гудзоне» на третьем этаже, в «Проспекте» и самом крупном на Ямале «Солнечном» — на четвертом. Значит, им без реконструкции не обойтись.

Андрей Колесников , руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» , Ноябрьск, считает, что инициатива важна с точки зрения эвакуации. Но нельзя исключить появления конфликта интересов: например, для магазинов федеральных продовольственных сетей обязательное условие — размещение на первых этажах. Вероятно, придется искать компромиссы или «рынок» сам всех расставит по местам.