В России предложили новые стандарты для пива 

Вице-премьер Александр Хлопонин потребовал от Минфина, Роспотребнадзора и Роскачества усилить контроль за качеством пива, в первую очередь импортного, сообщают «Известия». Первым новый стандарт на светлое пиво разработало Роскачество. В предложенном ГОСТе будут полностью запрещены ароматизаторы, красители и консерванты в напитке. Помимо этого устанавливаются повышенные требования к пивной пене. Новый ГОСТ предполагает, что она у напитка, налитого в стакан, должна быть высотой не менее 60 мм и должна держаться не менее четырёх минут.