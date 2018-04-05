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В России предложили новые стандарты для пива
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В России предложили новые стандарты для пива 

Авторадио 21 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Вице-премьер Александр Хлопонин потребовал от Минфина, Роспотребнадзора и Роскачества усилить контроль за качеством пива, в первую очередь импортного, сообщают «Известия». Первым новый стандарт на светлое пиво разработало Роскачество. В предложенном ГОСТе будут полностью запрещены ароматизаторы, красители и консерванты в напитке. Помимо этого устанавливаются повышенные требования к пивной пене. Новый ГОСТ предполагает, что она у напитка, налитого в стакан, должна быть высотой не менее 60 мм и должна держаться не менее четырёх минут.
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