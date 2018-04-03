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Проект возвращения фигуры балерины на «дом под юбкой» представят властям Москвы летом
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Проект возвращения фигуры балерины на «дом под юбкой» представят властям Москвы летом 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Летом в департаменте культуры Москвы будет представлен проект возвращения фигуры балерины на «дом под юбкой» на Тверской улице в центре столицы, сообщил РИАМО один из активистов кампании по возвращению скульптуры на ротонду здания Павел Гнилорыбов.
По его словам, проект основан на архивах скульптора Аркадия Мотовилова, создателя первоначальной версии фигуры балерины.
«Я не буду сейчас называть имен, но с нами работают архитекторы и скульпторы. Летом мы вместе представим модель этой скульптуры, возможно, даже замакетируем весь дом, чтобы было представление о пропорциях», — сказал Гнилорыбов.
По словам активиста, сколько будет приниматься решение по проекту он не знает, но рассчитывает получить окончательный ответ в начале осени, после Дня города Москвы.
Ранее активисты начали кампанию по возвращению фигуры балерины на дом на Тверской улице в Москве. Ротонда здания в 1940-1950-е годы венчалась легкой и ажурной скульптурой балерины авторства Георгия Мотовилова. В 1958 году статую убрали с привычного места, хотя именно из-за нее здание стало известно как «дом под юбкой».
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