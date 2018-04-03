Ещё
Минус одна идеальная пара! Ченнинг Татум и Дженна Деван расстались после 9 лет брака
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минус одна идеальная пара! Ченнинг Татум и Дженна Деван расстались после 9 лет брака 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
И это не слухи: 37-летняя Дженна сообщила о расставании у себя в Instagram. По словам Дженны Деван-Татум, сделать заявление ее подтолкнул образ жизни, который ведут супруги и который им, несмотря ни на что, очень нравится — Татумы не хотят, чтобы журналисты придумали все за них.
— написала Дженна Деван-Татум, попросив поклонников и медиа об уважении решения.
Впервые танцоры встретились на съемочной площадке фильма «Шаг вперед», вышедшего на экраны в 2006 году. Вскоре после первой встречи Дженна и Ченнинг начали встречаться и поженились в 2009 году. Супруги воспитывают 4-летнюю дочь Эверли. До последнего времени они не показывали, что в их отношениях что-то не так: участвовали в веселых шоу, делились оптимистичными снимками в соцсетях и выходили в свет.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Анна Хилькевич официально подтвердила вторую беременность Хакеры обнародовали интимные снимки звезды сериала «Сплетница» Лейтон Мистер Ольга Бузова возмутила поклонников обнаженными ягодицами
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя99
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт134
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»394
Российская «Дрель» напугала британцев118
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами33
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение