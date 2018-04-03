Минус одна идеальная пара! Ченнинг Татум и Дженна Деван расстались после 9 лет брака

И это не слухи: 37-летняя Дженна сообщила о расставании у себя в Instagram. По словам Дженны Деван-Татум, сделать заявление ее подтолкнул образ жизни, который ведут супруги и который им, несмотря ни на что, очень нравится — Татумы не хотят, чтобы журналисты придумали все за них.

— написала Дженна Деван-Татум , попросив поклонников и медиа об уважении решения.

Впервые танцоры встретились на съемочной площадке фильма «Шаг вперед», вышедшего на экраны в 2006 году. Вскоре после первой встречи Дженна и Ченнинг начали встречаться и поженились в 2009 году. Супруги воспитывают 4-летнюю дочь Эверли. До последнего времени они не показывали, что в их отношениях что-то не так: участвовали в веселых шоу, делились оптимистичными снимками в соцсетях и выходили в свет.

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Фото:Instagram