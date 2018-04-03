Полину Гагарину растрогали

Полина Гагарина счастлива в браке, с мужем Дмитрием Исхаковым она растит дочь, не забывая при этом заниматься карьерой. А недавно супруг певицы вспомнил, как делал предложение руки и сердца любимой, чем очень растрогал Полину.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

2 Апр 2018 в 1:50 PDT Артистка написала: «Мой муж расчувствовался» и поделилась постом Дмитрия.

Как написал фотограф, знаковое событие в их жизни произошло 2 апреля 2014 года. «Ровно 4 года назад мы с Полюшкой вышли из одного парижского отеля и отправились гулять. Плохо помню себя от волнения. Нервически теребил в кармане бирюзовую коробочку. Все думал, может, собор Парижской Богоматери… Или, может, башня Эйфелева… Но вдруг мы вышли на этот самый мост, знаменитый мост „всех влюбленных“ с тысячами замков. И все сошлось. Я все понял! Здесь! Через пару минут после того, как был сделан этот снимок, я сделал Поле предложение. Мы сидели на мосту, прямо на досках, и я срывающимся голосом, заикаясь, сказал совершенно не то, что заранее про себя миллион раз репетировал. Но каким-то чудом Поля меня поняла и сказала: „Да“, улыбаясь до ушей… Прямо как я сейчас, вспоминая тот день! Это был один из самых счастливых дней моей жизни!» — поделился воспоминаниями Дмитрий.