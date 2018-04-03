Полина Гагарина впервые рассказала, как муж сделал ей

Это очень романтичная история.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков скоро отметят очередную годовщину свадьбы. А пока у звездной пары еще одна трогательная дата — ровно 4 года с тех пор, как Дмитрий сделал своей возлюбленной предложение.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

12 Янв 2017 в 9:14 PST «Муж мой расчувствовался!», — поделилась Полина с поклонниками. И в доказательство привела его воспоминания.

«Утром ровно 4 года назад, мы с Полюшкой вышли из одного парижского отеля и отправились гулять, — вспоминает Дмитрий. — Плохо помню себя от волнения. Нервически теребил в кармане бирюзовую коробочку. Все думал, может собор Парижской Богоматери или, может, Эйфелева башня? но вдруг мы вышли на знаменитый мост всех влюбленных с тысячами замков. И все сошлось. Я все понял! Здесь! Через пару минут я сделал Поле предложение. Мы сидели на мосту, прямо на досках, и я срывающимся голосом, заикаясь, сказал совершенно не то, что заранее про себя миллион раз репетировал. Но каким-то чудом Поля меня поняла и сказала «да», улыбаясь до ушей. Это был один из самых счастливых дней моей жизни!».

Напомним, отношения между звездным фотографом и певицей начались в сентябре 2013 года. Встреча произошла во время фотосессии, после которой Гагарина оказалась в восторге не только от снимков, но и от самого Дмитрия. Будущие муж и жена продолжили общение в соцcетях, а потом съехались и стали жить вместе. Поначалу пара скрывала свои отношения ото всех, однако через какое-то время Гагарина перестала отрицать свой роман с Дмитрием. Она стала появляться с ним на публике и выкладывать совместные фотографии в соцсетях.

Между прочим, буквально за несколько дней до знакомства с Исхаковым Полина говорила в интервью, что не готова снова выйти замуж. Певица объясняла, что стала иначе относиться к браку, пережив развод с Петром Кисловым . Но ее мнение быстро изменилось.

Поклонники же искренне поздравили звездную чету и порадовались, что не перевелись еще в наше время романтики.

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