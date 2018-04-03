Ещё
Муж Полины Гагариной раскрыл детали трогательного предложения руки и сердца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муж Полины Гагариной раскрыл детали трогательного предложения руки и сердца 

Passion.ru 20 минут назад
Фото: Passion.ru
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина вспомнили трогательный момент своего обручения и рассказали о нем в своих микроблогах. Особенно милым получился пост главы семьи — он признался, что невероятно волновался, но в то же время этот день, который пара провела в Париже — 2 апреля 2014-го, — стал одним из самых счастливых в его жизни.
«Нервически теребил в кармане бирюзовую коробочку. Все думал, может собор Парижской Богоматери… или может башня Эйфелева… но вдруг мы вышли на этот самый мост, знаменитый мост «всех влюбленных» с тысячами замков. И все сошлось. Я все понял! Здесь!» — поведал Дмитрий.
Напомним, супруги поженились в том же 2014-м, а в прошлом году у них родилась дочь Мия. У Полины также есть 11-летний сын Андрей от первого брака.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
«Яблоня от яблони»: Лолита Милявская показала редкое видео поющей дочери Наташа Королева высказалась о красоте Тарзана и других женщинах: «Это его образ жизни» «Лучший период в жизни»: Дмитрий Тарасов показал новые фото беременной супруги
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность142
Стало известно о тайном счете Скрипалей108
Киевский прокурор появился на телевидении голым85
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя150
Семью Нетребко выгнали из театра38
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение