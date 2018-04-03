Муж Полины Гагариной раскрыл детали трогательного предложения руки и сердца

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина вспомнили трогательный момент своего обручения и рассказали о нем в своих микроблогах. Особенно милым получился пост главы семьи — он признался, что невероятно волновался, но в то же время этот день, который пара провела в Париже — 2 апреля 2014-го, — стал одним из самых счастливых в его жизни.

«Нервически теребил в кармане бирюзовую коробочку. Все думал, может собор Парижской Богоматери… или может башня Эйфелева… но вдруг мы вышли на этот самый мост, знаменитый мост «всех влюбленных» с тысячами замков. И все сошлось. Я все понял! Здесь!» — поведал Дмитрий.

Напомним, супруги поженились в том же 2014-м, а в прошлом году у них родилась дочь Мия. У Полины также есть 11-летний сын Андрей от первого брака.

Фото: Instagram