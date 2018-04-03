В Пограничном районе Приморья полицейские провели для школьников акцию «Скажи „НЕТ“ наркотикам!» 

Сотрудники отдела МВД России по Пограничному району провели профилактическое мероприятие «Скажи „НЕТ“ наркотикам!»для учеников Богуславской сельской школы.
Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних майор полиции Сергей Городко пообщался с ребятами на темы: «Негативное воздействие на организм наркотиков, алкоголя и табака», «Вредные привычки и меры их профилактики». Полицейский рассказал школьникам о последствиях употребления запрещенных веществ, объяснил разницу между вредной привычкой и зависимостью, которая возникает при употреблении наркотиков, после чего дал рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.
Инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ребятам об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере оборота наркотиков и отметили, что последствия употребления наркотиков не останутся бесследными как для здоровья, так и для дальнейшей жизни в целом. Так, при документировании факта употребления наркотического вещества гражданин в обязательном порядке ставится на учет к врачу-наркологу. В будущем это может стать серьезным препятствием для получения водительского удостоверения, обучения в высших учебных заведениях и успешного трудоустройства.
Так, за 2017 год сотрудниками полиции Пограничного района выявлено 52 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из незаконного оборота выведено свыше 33 кг наркотических веществ.
В завершении мероприятия школьникам продемонстрировали тематические документальные фильмы, направленные на закрепление полученной информации, а также вручили памятки с указанием телефонных номеров, по которым можно сообщить о наркопреступлениях.
Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях можно конфиденциально в подразделение наркоконтроля отдела МВД России по Пограничному району по телефонам 8 (42345) 21-5-19, 8 -951-010-56-86 (круглосуточно).
Пресс-служба ОМВД России по Пограничному району