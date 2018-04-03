Ещё
Экс-главврач онкодиспансера Челнов может возглавить минздрав Дагестана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-главврач онкодиспансера Челнов может возглавить минздрав Дагестана 

АиФ Казань 26 минут назад
Фото: Казанский репортер
Бывший главный врач челнинского онкодиспансера может стать министром здравоохранения Дагестана, сообщает информагентство «Риа» Дербент.
На должность ушедшего в отставку главы минздрава Дагестана рассматриваются две кандидатуры: Ибрагим Магомедов, главный врач ГБУ РД «Республиканская клиническая больница». Вторая кандидатура — Зумруд Бучаева, депутат НС РД, главный врач Республиканского лечебно-консультативного центра косметологии. При этом Магометов является более вероятным претендентом, а Бучаева рассматривается как креатура спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова.
Напомним, ранее экс-министр экономики РТ Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана.
АиФ Казань: последние новости
Повышение по службе. Почему татарстанским чиновникам подняли оклады? 7 апреля в Осиново пройдет митинг против строительства МСЗ Жители Казани вновь пожаловались на громкую проповедь из мечети «Миргазиян»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тайном счете Скрипалей39
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя134
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт284
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами128
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ136
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение