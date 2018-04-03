Экс-главврач онкодиспансера Челнов может возглавить минздрав Дагестана 

Бывший главный врач челнинского онкодиспансера может стать министром здравоохранения Дагестана, сообщает информагентство «Риа» Дербент.
На должность ушедшего в отставку главы минздрава Дагестана рассматриваются две кандидатуры: Ибрагим Магомедов, главный врач ГБУ РД «Республиканская клиническая больница». Вторая кандидатура — Зумруд Бучаева, депутат НС РД, главный врач Республиканского лечебно-консультативного центра косметологии. При этом Магометов является более вероятным претендентом, а Бучаева рассматривается как креатура спикера дагестанского парламента Хизри Шихсаидова.
Напомним, ранее экс-министр экономики РТ Артем Здунов стал премьер-министром Дагестана.