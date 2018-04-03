Экс-глава челнинского онкодиспансера может возглавить минздрав Дагестана 

Бывший главный врач онкологического диспансера Набережных Челнов Ибрагим Магомедов может стать министром здравоохранения Дагестана. О такой возможности говорит РИА «Дербент». Кроме Магомедова, кандидатом на должность называют депутата Народного собрания Дагестана Зумруд Бучаеву. Это главврач Республиканского лечебно-консультативного центра косметологии. Добавим, Ибрагим Магомедов возглавлял челнинский диспансер с 2001 по 2012 года. А сейчас он руководит Республиканской клинической больницей в Дагестане. По версии агентства, именно Магомедов наиболее вероятный кандидат на должность министра. Танка Ибрагимов, ранее работавший министром здравоохранения в Дагестане, оставил должность, не объяснив свое решение. Напомним, ранее Артем Здунов, работавший министром экономики в Татарстане, был назначен премьер-министром Дагестана.