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Экс-глава челнинского онкодиспансера может возглавить минздрав Дагестана
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Экс-глава челнинского онкодиспансера может возглавить минздрав Дагестана 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Бывший главный врач онкологического диспансера Набережных Челнов Ибрагим Магомедов может стать министром здравоохранения Дагестана. О такой возможности говорит РИА «Дербент». Кроме Магомедова, кандидатом на должность называют депутата Народного собрания Дагестана Зумруд Бучаеву. Это главврач Республиканского лечебно-консультативного центра косметологии. Добавим, Ибрагим Магомедов возглавлял челнинский диспансер с 2001 по 2012 года. А сейчас он руководит Республиканской клинической больницей в Дагестане. По версии агентства, именно Магомедов наиболее вероятный кандидат на должность министра. Танка Ибрагимов, ранее работавший министром здравоохранения в Дагестане, оставил должность, не объяснив свое решение. Напомним, ранее Артем Здунов, работавший министром экономики в Татарстане, был назначен премьер-министром Дагестана.
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