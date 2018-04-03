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Как выгодней уволиться — до отпуска или после?
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Как выгодней уволиться — до отпуска или после? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Собираюсь увольняться, но у меня остались две недели отпуска. Не хочется терять в деньгах. Что выгоднее: взять отпуск с последующим увольнением или денежную компенсацию за этот же период?
— С финансовой точки зрения разницы нет, так как расчёт ведётся одинаково. Поэтому сумма компенсации никак не будет отличаться от той, что полагается за отпуск с последующим увольнением, — отвечает бухгалтер Елена Микаилова. — Работник сам решает, чего он хочет: дополнительно отдохнуть либо отработать положенные дни и уйти. Но нужно помнить, что работодатель вправе отказать в данной просьбе. В таком случае он будет обязан выплатить компенсацию за весь неиспользованный отпуск.
Кстати, отгулять неиспользованный отпуск могут только те работники, которые увольняются по своей инициативе. Если увольнение инициировано работодателем и является результатом виновных действий работника, право на отпуск теряется.
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