Муромский пригласил на субботник орловца, жалующегося на грязь

На минувшей неделе глава администрации Орла Александр Муромский в провел личный прием граждан, сообщает пресс-служба мэрии.

Основными темами обращений горожан стали проблемы капитального ремонта, благоустройства дворовых территорий и проездов к ним и другие.

Сын пенсионера, проживающего в доме №33 на 1-й Пушкарной, сообщил, что 22 марта, заключением городской межведомственной комиссии дом был признан аварийным и подлежит сносу. Мужчина попросил главу предоставить его отцу другое жилье.

В пресс-службе отметили, что ранее пенсионеру предлагали переселиться в маневренный фонд на улице Рощинской, но он отказался. Муромский предложил заявителю и его отцу в сопровождении начальника отдела капремонта сразу после приема, поехать посмотреть помещения маневренного фонда на по 1-й Пушкарной. Орловцы осмотрели помещения и примут решение о переселении до конца недели.

Житель дома №40 по улице Автовокзальной задал вопрос о благоустройстве подходов к контейнерной площадке. Мужчина сообщил, что в плохую погоду жителям приходится выбрасывать мусор, добираясь до площадки по грязи. Он также попросил обратить внимание на засохшие деревья возле дома.

Глава города предложил заявителю и жителям дома выйти на субботник и совместными усилиями навести порядок во дворе и на контейнерной площадке.

С жалобой о протекающей крыше обратилась жительница дома №10 на улице Достоевского. УК ЖЭУ №23 отреагировала на предписание, выданное в сентябре, но этой весной крыша стала протекать снова.

Глава администрации поручил сотрудникам муниципального жилищного контроля связаться с жилищной инспекцией и УК. Если проверка выявит нарушения в обслуживании дома, ЖЭУ №23 обяжут возместить жильцам материальный ущерб.