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Муромский пригласил на субботник орловца, жалующегося на грязь
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Муромский пригласил на субботник орловца, жалующегося на грязь 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На минувшей неделе глава администрации Орла Александр Муромский в провел личный прием граждан, сообщает пресс-служба мэрии.
Основными темами обращений горожан стали проблемы капитального ремонта, благоустройства дворовых территорий и проездов к ним и другие.
Сын пенсионера, проживающего в доме №33 на 1-й Пушкарной, сообщил, что 22 марта, заключением городской межведомственной комиссии дом был признан аварийным и подлежит сносу. Мужчина попросил главу предоставить его отцу другое жилье.
В пресс-службе отметили, что ранее пенсионеру предлагали переселиться в маневренный фонд на улице Рощинской, но он отказался. Муромский предложил заявителю и его отцу в сопровождении начальника отдела капремонта сразу после приема, поехать посмотреть помещения маневренного фонда на по 1-й Пушкарной. Орловцы осмотрели помещения и примут решение о переселении до конца недели.
Житель дома №40 по улице Автовокзальной задал вопрос о благоустройстве подходов к контейнерной площадке. Мужчина сообщил, что в плохую погоду жителям приходится выбрасывать мусор, добираясь до площадки по грязи. Он также попросил обратить внимание на засохшие деревья возле дома.
Глава города предложил заявителю и жителям дома выйти на субботник и совместными усилиями навести порядок во дворе и на контейнерной площадке.
С жалобой о протекающей крыше обратилась жительница дома №10 на улице Достоевского. УК ЖЭУ №23 отреагировала на предписание, выданное в сентябре, но этой весной крыша стала протекать снова.
Глава администрации поручил сотрудникам муниципального жилищного контроля связаться с жилищной инспекцией и УК. Если проверка выявит нарушения в обслуживании дома, ЖЭУ №23 обяжут возместить жильцам материальный ущерб.
Сообщение Муромский пригласил на субботник орловца, жалующегося на грязь появились сначала на РИА 57.
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