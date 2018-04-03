Догхантер против ветеринара? Кто в Оренбурге травит бездомных животных

Уже несколько недель подряд оренбургские зоозащитники бьют тревогу из-за участившихся случаев гибели бездомных животных. По мнению волонтеров, спровоцировать травлю собак могла публикация списка мест обитания стай на одном из местных телеканалов.

Выжили только двое

Оренбуржцы в соцсетях делятся историями о том, как неагрессивные животные погибали в муках. Так, беременную собаку недавно нашли около церкви в Степном поселке с дротиком в голове. Светлана Крымчак рассказала, что на улице Расковой подкармливала щенков и двух взрослых собак, вместе с еще одной оренбурженкой сделала им укрытие. В начале марта она нашла собак умирающими в конвульсиях, все щенки пропали. Погибли и восемь щенков в поселке Южный

«Щенки умирали, двоих удалось спасти, но в клинике не определили, какая отрава была, либо мало времени прошло, либо много на тот момент, когда я их привезла», — поделилась Екатерина Баловнева. Оренбурженка предполагает, что отравить животных мог один из местных жителей, но доказательств нет. Соседи установили табличку с надписью: «Собака-друг человека, живодер — убийца».

И это не все случаи. Зоозащитники отправили одно из тел погибшей собаки на экспертизу, чтобы выяснить точные причины смерти. Волонтеры предполагают, что в Оренбурге могли активизироваться догхантеры*. Ситуацией обеспокоенны и в администрации города.

«Приоритетным для нас является безопасность горожан, но и поступать так с бездомными животными нельзя. Я обращаюсь к оренбуржцам, если вы заметили на улицах города свору собак, сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу. Эта информация не находится в свободном доступе и аккумулируется для специализированных служб, которые занимаются этим вопросом», — заявил первый заместитель главы Оренбурга Сергей Николаев

Согласно муниципальному контракту, спецслужба по заявкам граждан проверяет места скопления собак, усыпляет их и отвозит ветеринарам, которые после осмотра животных принимают решение умертвлять их или нет. Если собаки неопасны, их возвращают в естественную среду. Все это делается гуманными способами. Однако зоозащитники отмечают, что на свободу «выходят» не многие из отловленных животных.

Что делать?

«Началась весна, а это значит, что начинают оттаивать «вкусняшки» прошлых лет, которые собаки закапывали, чтобы полакомится позже. Естественно, это все пропавшее и наносит сильный вред организму. Вторая проблема — это неравнодушные нелюбители собак. Разбрасывают отраву по дворам. Самое главное правило для всех владельцев собак — гулять исключительно в наморднике! Так собака не сможет ничего подобрать и съесть. Травят животными разными веществами, какие-то действуют незамедлительно, какие-то только на третий день. Первая помощь — это дать абсорбенты собаке и бегом в клинику», — советует ветеринар Виталий Подолянов.

«Если оренбуржцы стали очевидцами жестокого обращения с животными, нужно обращаться в ближайшее отделение полиции или по месту жительства и писать заявление. Для возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ, нужно чтобы были доказательства того, что человек жестоко расправился с животным: показания свидетелей, видеозаписи, ветеринарные справки и т.д. Нужны подтверждения того, что животное погибло не естественной смертью и не в результате несчастного случая. Летом 2017 года оренбуржец выбросил из окна многоэтажного дома щенка, который погиб, очевидцы происшествия обратились в правоохранительные органы , злоумышленник был привлечен к ответственности», — рассказала референт ОИ и ОС УМВД России по Оренбургской области Виктория Кривенко.

Пока остается открытым вопрос о том, кто же причастен к гибели животных: догхантеры, местные жители или халатность допустили сотрудники службы отлова?

*Догхантеры — самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных животных.