В Пятигорске и Горячеводском отключат воду 4 апреля

Жителям некоторых районов Пятигорска и Горячеводского пора запастись питьевой водой. Диспетчерская служба Пятигорска сообщает STAV.AIF.RU, что на фильтровальной станции «Юца» проведут плановые профилактические работы.

Воду отключат 4 апреля 2018 года с 04:00 до 17:00. В Пятигорске работы затронут жителей садовых товариществ «Дружба» и «Отдых».

В Горячеводском воды не будет на улицах Садовой и Саенко, 1-й и 2-й Линиях, а также в НО ТСЖ «Казачья слобода».

Администрация Пятигорска рекомендует жителям указанных районов запастись водой для питья и хозяйственных нужд.