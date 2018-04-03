Ещё
В Пятигорске и Горячеводском отключат воду 4 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пятигорске и Горячеводском отключат воду 4 апреля 

АиФ Ставрополье 10 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жителям некоторых районов Пятигорска и Горячеводского пора запастись питьевой водой. Диспетчерская служба Пятигорска сообщает STAV.AIF.RU, что на фильтровальной станции «Юца» проведут плановые профилактические работы.
Воду отключат 4 апреля 2018 года с 04:00 до 17:00. В Пятигорске работы затронут жителей садовых товариществ «Дружба» и «Отдых».
В Горячеводском воды не будет на улицах Садовой и Саенко, 1-й и 2-й Линиях, а также в НО ТСЖ «Казачья слобода».
Администрация Пятигорска рекомендует жителям указанных районов запастись водой для питья и хозяйственных нужд.
АиФ Ставрополье: последние новости
Когда будут ярмарки в Ставрополе? Сделка виртуальная – обман реальный. Чем может обернуться интернет - шопинг Хозяином лошадей, разгуливавших в Кисловодске, оказался житель КЧР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ145
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев459
Гребенщиков удивил признанием о Крыме34
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России618
ЧФ будет бороться с «украинским пиратством»206
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение