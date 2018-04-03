Фигуранты дела «приморских партизан» призвали присяжных быть скрупулезными

ВЛАДИВОСТОК , 3 апр — РИА Новости . Фигуранты по делу «приморских партизан», которое пересматривается в Приморском краевом суде, в своем последнем слове попросили присяжных не торопиться с вынесением решения и быть скрупулезными, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу вас взвесить все, положить на чашу весов факты защиты и подсудимых, а также свидетелей, которые говорят о иной хронологии событий… И на другую чашу весов положить обвинение, которое построено на противоречивых показаниях… Присяжные, я верю вам и верю в вас, моя судьба в ваших руках", — сказал Никтин в последнем слове.

Илютиков, выступая, отметил, что во всем согласен с позицией стороны защиты. Александр Ковтун подчеркнул, что от решения присяжных «зависит многое».

"Самое главное, прошу не торопиться с вынесением решения… Я не виновен в гибели этих людей и говорю об этом 8 лет подряд… Прошу вас отбросить чувство сострадания и жалости к потерпевшим, когда будете выносить решение… Сделайте лично каждый для себя анализ всех тех доказательств, которые вам представили", — сказал Вадим Ковтун.

"Я хочу, чтобы вы, удаляясь в совещательную комнату, приняли законное решение. Прошу вас быть скрупулезными и быть тщательными, от вашего решения многое зависит", — сказал Кириллов.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Ранее суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина.