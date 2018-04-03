Жителю КНР не удалось вывезти из Владивостока желчь медведя

Желчный пузырь медведя обнаружили владивостокские таможенники в сумке гражданина КНР в аэропорту Владивостока , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни. Товар был обнаружен при оформлении пассажиров, вылетающих в Яньцзи (КНР).

Декларация на данный товар мужчиной заполнена не была. При прохождении границы он выбрал «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеет товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению.