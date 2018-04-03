Жителю КНР не удалось вывезти из Владивостока желчь медведя 

Желчный пузырь медведя обнаружили владивостокские таможенники в сумке гражданина КНР в аэропорту Владивостока, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Владивостокской таможни. Товар был обнаружен при оформлении пассажиров, вылетающих в Яньцзи (КНР).
Декларация на данный товар мужчиной заполнена не была. При прохождении границы он выбрал «зеленый коридор», тем самым заявив, что не имеет товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению.
В этом году это уже вторая попытка вывоза дериватов с территории Российской Федерации. Ранее, в трюме теплохода TAE HWA BONG Владивостокские таможенники обнаружили два медвежьих желчных пузырях с желчью общей массой 178 граммов.