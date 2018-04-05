В парке «Земля леопарда» увеличилось число редчайших крупных кошек планеты 

Число леопардов в национальном парке в Приморском крае за 2017 год выросло на 14 особей. Их было 70 — стало 84. Об этом рассказал старший научный сотрудник заповедника «Земля леопарда» Глеб Седаш. По его словам, число хищников определено на основании анализа фотомониторинга. Он отметил, что рост популяции леопардов в первую очередь связан с охраной как самого зверя, так и копытных, которыми он питается. Кроме того, увеличилась сама площадь мониторинга.
Национальный парк «Земля леопарда» был образован в Приморском крае постановлением правительства России шесть лет назад — 5-го апреля 2012 года, напоминает Рен-ТВ.