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Руководство УК, с дома которой глыба льда упала на грудного ребенка: «Мы почистили крышу вовремя»
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Руководство УК, с дома которой глыба льда упала на грудного ребенка: «Мы почистили крышу вовремя» 

59.ru 14 минут назад
Фото: 59.ru
В Кировском районе Перми на девятимесячного ребенка упала глыба льда. Малыш получил тяжелую травму головы. В управляющей компании «Гарант» заверяют, что крышу дома на улице Маршала Рыбалко, 111 от наледи и снега почистила вовремя. А глыба льда упала с козырька балкона, который был обязан почистить сам хозяин квартиры.
— На место происшествия выезжали наши специалисты вместе со следователями. Глыба упала с козырька балкона четвертого или пятого этажа, — сообщила 59.ru исполнительный директор УК «Гарант» Валентина Чудинова. — Составлен протокол, что крышу дома мы чистили, по стандарту кровля была очищена ото льда на метр от края. Козырьки от лоджий не предусмотрены в проекте дома, это самовольная перепланировка жильцов, которые не получали на это разрешения. По закону козырек балкона обязан чистить самостоятельно хозяин квартиры. Если он не может очистить козырек, он отправляет в УК уведомление, и мы на платной основе проводим эти работы. В противном случае, уголовную и административную ответственность несет только хозяин квартиры.
В СУ СКР по Пермскому краю 59.ru сообщили, что началась доследственная проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавшего ребенка.
— В Кировском районе на коляску с девятимесячным ребёнком упал лёд. Младенец с тяжелой травмой головы госпитализирован в реанимацию Краевой детской клинической больницы, — сообщили в ведомстве. — Врачами детской больницы было проведено оперативное лечение.
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