По данным следствия, УК почистила крышу дома уже после трагедии с ребёнком 

В Перми продолжается расследование уголовного дела по травмированию грудного ребёнка.
Как выяснолсь, крышу дома, у которого произошло ЧП, управляющая компания почистила уже после происшествия. Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщил источник, близкий к расследованию.
«Когда от медиков поступило сообщение о происшествии, правоохранители выехали на место. В этот момент снег с крыши дома и козырьков балконов убран не был. Когда приехали на повторный осмотр, крыша уже была почищена, а на подъездах висели объявления, чтобы жильцы почистили свои балконы. Затем представители управляющей компании стали сообщать в СМИ о том, что с их стороны никаких нарушений нет», — рассказал источник.
Напомним, 2 апреля около 17.30 в Кировском районе Перми у дома 111 на улице Маршала Рыбалко на девятимесячную девочку упала глыба льда. У ребёнка множественные осколочные переломы черепа. Сейчас она находится в Краевой детской клинической больнице, она в глубокой коме, врачи не делают прогнозов.
После происшествия представители управляющей компании сообщили «АиФ-Прикамье», что снег с крыши дома был убран вовремя, и глыба, вероятно, упала с балкона. В УК пояснили, что за чистку крыш балконов они ответственность не несут, это обязанность владельцев квартир.
После происшествия отлелом СКР Кировского района возбуждено уголовное дело по статье по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.