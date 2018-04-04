По данным следствия, УК почистила крышу дома уже после трагедии с ребёнком

Перми продолжается расследование уголовного дела по травмированию грудного ребёнка.

Как выяснолсь, крышу дома, у которого произошло ЧП, управляющая компания почистила уже после происшествия. Об этом корреспонденту «АиФ-Прикамье» сообщил источник, близкий к расследованию.

«Когда от медиков поступило сообщение о происшествии, правоохранители выехали на место. В этот момент снег с крыши дома и козырьков балконов убран не был. Когда приехали на повторный осмотр, крыша уже была почищена, а на подъездах висели объявления, чтобы жильцы почистили свои балконы. Затем представители управляющей компании стали сообщать в СМИ о том, что с их стороны никаких нарушений нет», — рассказал источник.

Напомним, 2 апреля около 17.30 в Кировском районе Перми у дома 111 на улице Маршала Рыбалко на девятимесячную девочку упала глыба льда. У ребёнка множественные осколочные переломы черепа. Сейчас она находится в Краевой детской клинической больнице, она в глубокой коме, врачи не делают прогнозов.

После происшествия представители управляющей компании сообщили «АиФ-Прикамье», что снег с крыши дома был убран вовремя, и глыба, вероятно, упала с балкона. В УК пояснили, что за чистку крыш балконов они ответственность не несут, это обязанность владельцев квартир.