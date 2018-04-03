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Суд не поддержал иск Амелина о защите чести и достоинства
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Суд не поддержал иск Амелина о защите чести и достоинства 

РИА 57 18 минут назад
Фото: РИА 57
Советский районный суд Орла решил оставить без удовлетворения исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации экс-руководителя аппарата облсовета Валерия Амелина к Орловскому областному Совету.
Мужчина требовал официальных извинений и компенсации морального вреда в размере 40982 рублей 96 копеек. Поводом к «защите» стал гражданский иск облсовета к Амелину о возмещении вреда, причиненного преступлением. Руководителя аппарата обвинили в имущественном ущербе (те самые 40982 руб. 96 коп.).
Советским райсудом Валерий Амелин был признали виновным в мошенничестве и растрате. По версии следствия, он отсутствовал на рабочем месте несколько дней в течение 2012 года, не сообщив об этом в канцелярию, и получил зарплату. В облсуде защите удалось доказать, что Валерия Амелина не было по причине прохождения лечения, и позднее во время официального отпуска он ходил на работу, чтобы наверстать пропущенные часы. В этой части приговор и штраф отменили.
Валерий Амелин посчитал, что обращение облсовета в суд с гражданским иском по уголовному делу и фактически его обвинение до вынесения приговора не имело никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и законные интересы, а имело целью исключительно причинить вред репутации. Суд с этим предположением не согласился.
Отметим, ранее Амелин взыскал с УМВД компенсацию за незаконное уголовное преследование.
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