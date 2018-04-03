Тузик, Жучка и Полкан: почему русские так называли собак

Если вы думаете, что Шарики получили своё имя за исключительную пушистость и округлость форм, то глубоко ошибаетесь. Трезор, Мухтар, Барбос, Жучка, Полкан, Тузик — почему именно так мы зовем собак? Раскроем секреты популярных собачьих кличек.

Барбос

Все мы привыкли к тому, что Барбос преследует незадачливую тройку браконьеров: Труса, Бывалого и Балбеса, однако тот самый, изначальный, Барбос и сам был не прочь побезобразничать. Эта собачья кличка появилась в России из переводных романов о пиратах и разбойниках, которые были так популярны в XIX веке. Одним из героев был свирепый испанский капитан Барбос, прославившийся обильной растительностью на лице. А имя его произошло от латинского корня barba — «борода».

Трезор

Трезор тоже, скорее всего, «приплыл» к нам из-за моря. Неудивительно, что помещики, увлекающиеся в позапрошлом веке всем французским, могли назвать домашнего питомца Trésor, то есть «сокровище».

Однако есть версия, что Трезор, или даже Тревзор, — старославянское имя, означающее «ясновидящий», «обладающий третьим глазом, взором». Такое «сокровище» можно не только нянчить, но и оставить сторожить дом.

Тузик

Тузики также обязаны именами своим хозяевам из высшего света, которые любили играть в карты, лениво поглаживая любимую болонку. Так получилось, что из всех мастей и наименований карт лучше всего прижился Туз, только в уменьшительно-ласкательном виде.

Шарик

Казалось бы, здесь всё ясно: маленький, пушистый комок шерсти, шар — отсюда и Шарик. Но не всё так однозначно. Особенно если посмотреть на то, каких собак обычно так называют: совсем не маленьких и не очень пушистых дворняг сероватой окраски. Оказывается, по-польски «серый» будет szary («шарый»), отсюда и кличка.

Есть, правда, и другая версия — «дворянская». По ней, Шариками собак сделали крестьяне, чьи уши не воспринимали французского Chéri («милашка»), которым дворянки звали своих комнатных любимцев.

Полкан

Впервые это имя встречается в древнерусской богатырской повести XVI века о Бове Королевиче. Там Полкан — чудище, получеловек-полупёс с огромной дубиной. В лубках его по ложной этимологии (Пол-кан — полу-конь) отождествили с кентавром. Потом подумали: почему бы не называть Полканами больших (видимо, размером с коня) собак в быту?

Только тут есть один нюанс. «Повесть о Бове Королевиче» — это более поздняя версия западноевропейского сюжета XII-XIII веков о рыцаре, в разных странах известном под именами Beuve de Hanstone, Bevis of Hampton, Buovo d’Antona. В итальянской версии главным противником рыцаря был некто Pulicane, в котором явственно проглядывает полканья морда.

Жучка

Всё за то, что эта кличка имеет отношение к жукам. Чаще всего так называют маленьких (как мелкие насекомые), чёрных (как большинство жуков), подвижных (которые возятся, как навозные жуки) собак со звонким, пронзительным лаем (порой надоедающим так же, как жужжание вы-поняли-кого). Тут ещё можно вспомнить глаголы «жучить, прижучить», которые отлично подходят собачкам, любящим покидаться на прохожих.