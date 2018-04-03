Как Красноярск готовят к приему гостей Универсиады?

В 2019 году в Красноярске будет проходить всемирная Универсиада. Гости города будут ездить по Свердловской улице. Там одни ямы, а вдоль дороги старые деревянные дома. Как-то будут преображать территорию?

В администрации города пояснили: на улице зафиксированы участки, где требуется ремонт, а также остановочные пункты и светофоры, которые нужно заменить. Кроме этого, решено территорию вдоль частного сектора, распложенного около трассы и на объездных путях к фанпарку «Бобровый лог», оградить декоративными защитными экранами.