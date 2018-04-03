Сбежали от цивилизации. Где в Татарстане выращивают органические продукты

В весеннюю сессию в Госдуме могут приступить к рассмотрению проекта закона РФ «О производстве органической продукции». Тем временем в республике первое фермерское хозяйство проходит сертификацию по системе «Органический продукт Татарстана». Каковы перспективы органического земледелия (без использования химии) в РТ после принятия закона?

Вдали от дорог и без химии

Чтобы выращивать органическую продукцию, супруги Писцовы взяли в оборот пустующий участок земли в заброшенной деревне в Лаишевском районе. Вдали от цивилизации фермеры занялись выращиванием ягод без «химии» и за три сезона нарастили производство до 40 тонн садовой земляники в год. Продукция оказалась востребованной в республике и Москве . Так что в этом году фермеры рассчитывают удвоить объёмы поставок.

В 2017 году хозяйство начало проходить двухуровневую сертификацию органической продукции по республиканской системе. Если весной результаты обследований подтвердятся, то продукцию официально признают органической.

«Мы специально выращивали ягоду без гербицидов, минеральных удобрений, так как её чаще покупают детям, — рассказывает Оксана Писцова. — Поэтому у нас не было перехода к органическому земледелию, который предстоит пройти обычным фермерам. Перед выдачей «органического» сертификата проверяют не только ягоды, но и почву, где они росли, и воду, которой их поливали. Смотрят документы о закупках биопрепаратов, следят, чтобы не было химических удобрений. В пробах ищут тяжёлые металлы, пестициды, ГМО, радионуклиды, патогенные микроорганизмы и др. Такие вредные вещества хранятся в земле годами, за один сезон их не выведешь».

Как оказалось, органический и экопродукт — не одно и то же. Органической называют продукцию, произведённую по стандартам органического земледелия. То есть в условиях ограниченного применения химикатов, минеральных удобрений, отказа от ГМО, обязательной биологической защиты растений. Проще говоря, при добровольной сертификации будут оценивать не столько чистоту конечного продукта, сколько экологичность его производства.

С чистого листа

В республике органическим земледелием занимаются четвёртый год. Но неофициально последние 10 лет учёные РТ выращивают без удобрений ряд культур.

«В 2017 году в Казани открыли Федеральный исследовательский центр, который должен создавать продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне, — рассказывает директор Татарского НИИ сельского хозяйства, академик Марсель Тагиров. — В этом центре мы впервые начнём заниматься производством органической продукции по госзаданию. Программы рассчитаны до 2030 года. Уже к 2020 году доля РФ в мировом объёме органической продукции должна вырасти с 1% до 15%. Так что речь идёт не только о фундаментальных и прикладных исследованиях. Главная проблема — найти территорию, пригодную для органического земледелия. В РФ на 40 млн га практически не используют минеральные удобрения. В Татарстане мы пока обследовали отдельные хозяйства. В 34 из них в семи районах почва пригодна для органического производства. По нашим данным, в будущем органическое земледелие можно организовать на 30% земель РТ».

Особенность органического земледелия в том, что для него нужно поле вдали от городов, автодорог и промпредприятий. К примеру, поля фермеров Писцовых расположены в 6 км от дороги, в отдалении даже от деревень. Такие условия легче найти где-то на сибирских просторах. В Омске уже несколько лет выращивают органический картофель, морковь. А татарстанские овощеводы пока побаиваются, что без химикатов потеряют былые урожаи. Учёные на резком переходе на «органику» не настаивают, но просят фермеров задуматься, нужна ли «химия» в таком количестве, как сейчас.

Ещё одна задача центра — разработка новейших биопрепаратов, которые заменят химические удобрения, средства защиты растений, способствуют оздоровлению почвы, повышению её плодородия.

В последние годы биопрепаратами обрабатывают около 1,4 млн га посевов — чуть меньше половины всей татарстанской пашни. В республике выпускают около 70 разных биопрепаратов, работают три биофабрики.

Ждать ли поддержки?

Интерес к органической продукции есть и у населения. По данным учебно-производственного центра «Органика», 60% опрошенных татарстанцев готовы потреблять органическую продукцию при условии, что она будет дороже максимум на 25%. Однако сами фермеры считают, что себестоимость сельхозпродукции при органическом производстве резко возрастёт, а в магазинах такие продукты и вовсе могут стоить вдвое дороже обычных. Так что без специальных субсидий для фермеров вряд ли появится много желающих производить «органику».

Один из вариантов поддержки в РТ — разработка нового органического направления на базе программы «Бэлэкэч». По ней, напомним, малышей до трёх лет обеспечивают детским питанием бесплатно, а производители молочной продукции, сухих смесей, каш получают компенсации из бюджета. С помощью аналогичной программы можно было бы обеспечить детсады органическим хлебом, картофелем и другими овощами.

В феврале на тематичес­кой конференции в рамках Агро­­­п­ром­форума замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов обещал фермерам, что поднимет вопрос о дополнительной погектарной поддержке хозяйств, сертифицировавших органический продукт. Пока же поддержки нет, интерес к этому проявляют лишь энтузиасты и иностранные инвесторы. Да и то не спешат со своими начинаниями.

«Итальянская фирма готова была приступить к делу уже в этом году, если мы подберём для неё 8 тыс. га и за три года расширим этот участок до 24 тыс. га, — говорит директор учебно-производственного центра «Органика» Валерий Гогин. — Мы согласились, но реакции пока нет. Думаю, западные инвесторы будут осторожничать, пока в России не примут закон об органической продукции».

Мнение эксперта

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ и РТ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники Юрий Еров:

«Для производства продуктов здорового питания есть ограничения. Как бы ни желали фермеры Нижнекамского района производить органическую продукцию, расположенные рядом нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы могут негативно влиять на состояние их полей. Есть овощевод из Алексеевского района, его земля находится возле автодороги Ульяновск Самара , овощи растут вдоль трассы. И этот факт также его ограничивает. Или спасские фермеры хотят, но не могут участвовать в этой программе, потому что рядом с ними Димитровград (здесь находятся исследовательские атомные реакторы. — Прим. ред.). Думаю, не подойдут по критериям фермы в нефтяных районах. Но ведь именно на этих проблемных участках, в первую очередь, нужно заниматься оздоровлением почв. Я считаю, внедрять программу в этих районах нужно. Правда, как начать, если мы в республике пока не можем отработать даже пятилетний цикл проверки почв на фосфор, калий, гумус? Зато говорим о продуктах здорового питания, для производства которых нужно проводить более долгие обследования…»

Официально

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов

«Имея опыт органического земледелия, мы можем работать на опережение. Системная биологизация позволила нам не только не уронить показатели, наоборот, мы даже смогли увеличить урожайность. Минеральные удобрения и средства защиты растений стоят дорого. Применение биопрепаратов и «зелёного» удобрения — от возделывания бобовых культур, многолетних трав и засевания полей после уборки урожая — приведёт к оптимизации затрат. Нам достаточно тех биопрепаратов, которые производят в республике. В прошлом году заработало ещё одно производство. Наши препараты востребованы не только в Татарстане, но и в житницах России — Краснодарском и Ставропольском краях».

Комментарий фермера

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров

«Есть мнение, что органические продукты будут производить для избранных, ведь пока их себестоимость выше. Но мы не можем делить людей на сорта — тех, кто может приобрести продукты для здорового питания, и тех, кому это недоступно. Чтобы не допустить такого, надо менять агроэкономическую политику — составить модель развития органического земледелия в Татарстане, которая бы постепенно охватывала все формы сельхозпроизводств.

Если производить органическую продукцию смогут все, то и доступна она будет всем. Нужно принять нужные документы, которые позволят и малым фермерам, и крупным агрохолдингам за какой-то промежуток времени войти в «органическую» колею. Тогда жителям республики будет гарантировано питание экологически чистой продукцией.

Не стоит полагаться на федеральный закон «О производстве органической продукции», потому что он не решит всех проблем. Начать хотя бы с того, что 2/3 полей Татарстана не подходят для производства чистой продукции. Мы эти земли испортили, и теперь нам самим их предстоит оздоровлять. Нужно уже сейчас, не дожидаясь закона, принимать меры».