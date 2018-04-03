Качаев призвал ввести меры поддержки семей по всему Дальнему Востоку

"Жилищная поддержка молодых семей, многодетных семей. Очень хорошие результаты этой меры поддержки на Сахалине. Необходимо так же нам в других регионах поддержать многодетные и молодые студенческие семьи", — сказал он журналистам после пленарной сессии конференции по демографическому развитию ДФО.

Еще одной важной мерой по решению демографических проблем Сахалинской области Качаев назвал стимулирование первых рождений. «Хотелось бы, чтобы этот опыт был тиражирован на все наши дальневосточные регионы. Это материнский капитал на первое рождение. На Сахалине он сейчас составляет более 200 тысяч рублей. Сейчас уже Камчатка и Магадан такие меры внедрили на своей территории. Думаем, что в ближайшем будущем, в течение 2018 года, такие меры появятся в других регионах Дальнего Востока», — сообщил замминистра.