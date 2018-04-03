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Качаев призвал ввести меры поддержки семей по всему Дальнему Востоку
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Качаев призвал ввести меры поддержки семей по всему Дальнему Востоку 

РИА Новости 22 минуты назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 апр — РИА Новости. Опыт Сахалинской области в жилищной поддержке молодых и многодетных семей необходимо распространить на все регионы Дальнего Востока, заявил замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев.
"Жилищная поддержка молодых семей, многодетных семей. Очень хорошие результаты этой меры поддержки на Сахалине. Необходимо так же нам в других регионах поддержать многодетные и молодые студенческие семьи", — сказал он журналистам после пленарной сессии конференции по демографическому развитию ДФО.
Еще одной важной мерой по решению демографических проблем Сахалинской области Качаев назвал стимулирование первых рождений. «Хотелось бы, чтобы этот опыт был тиражирован на все наши дальневосточные регионы. Это материнский капитал на первое рождение. На Сахалине он сейчас составляет более 200 тысяч рублей. Сейчас уже Камчатка и Магадан такие меры внедрили на своей территории. Думаем, что в ближайшем будущем, в течение 2018 года, такие меры появятся в других регионах Дальнего Востока», — сообщил замминистра.
Четвертая Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока» проходит в Южно-Сахалинске 3-4 апреля. Ее организаторами выступают Минвостокразвития России, правительство Сахалинской области и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конференция собрала более 200 участников, в числе которых представители региональных и федеральный властей, экспертов в области демографии и представителей работодателей Дальнего Востока. На сессиях и семинарах конференции обсудят тренды развития демографической политики ДФО.
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