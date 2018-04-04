АРЧК: население Дальнего Востока надо информировать о соцподдержки

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 4 апр — РИА Новости . Необходимо информировать население Дальнего Востока о тех мерах социальной поддержки, которые действуют в их регионе, сообщил глава агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Валентин Тимаков

"Надо информировать население о тех мерах поддержки, которые действуют в регионе. К сожалению, не всегда люди об этом знают и случайно узнают о том, что можно получить региональный материнский капитал, средства для погашения ипотечного кредита для многодетных семей. Наша общая задача — повысить информированность об этих мерах", — сказал журналистам Тимаков, подводя итоги конференции по демографическому развитию ДФО.

"Был приведен интересный пример. В один из регионов юга России приехала семья с Дальнего Востока, прожила там год и случайно в разговоре с местными жителями Краснодарского края узнала, что в регионе, откуда они уехали, есть масса мер поддержки, о которых они просто не знали: поддержка третьих рождений, погашение ипотечного кредита. Сейчас семья приняла решение вернуться назад в регион. Люди уезжают, не зная о тех возможностях, которые здесь существуют по стимулированию семей", — пояснил начальник департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк