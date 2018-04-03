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За 2017 в Оренбурге совершили 50 финансовых нарушений
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За 2017 в Оренбурге совершили 50 финансовых нарушений 

ProOren 25 минут назад
Фото: ProOren
На днях министр внутреннего государственного финансового контроля Оренбургской области Николай Баганин отчитался о проделанной работе за 2017 год.
За 2017 год проведено 72 контрольных мероприятия, в ходе которых проверили соблюдение бюджетного законодательства и других правовых актов, регулирующих использование бюджетных средств в областном бюджете, органах государственной власти, госучреждениях, муниципальных образованиях и нескольких акционерных обществах. Кроме того, прошли проверки на достоверность трех областных госпрограмм.
В ходе проведения мероприятий, работники министерства проверили использование финансов объемом более 32 млрд рублей, 2,5 млрд из которых использованы с нарушением законодательства.
Больше всего недочетов было обнаружено в ходе проверок в муниципальных образованиях — выявлено свыше 76% от общего объема средств, использованных с нарушениями. Но, как уточнил Николай Баганин, в этих случаях речь идет не о хищениях, а скорее о ненадлежащем оформлении документации и нарушении сроков оплаты за работу по госконтракту.
По окончании проверок руководителям объектов направлено порядка 50 представлений и предписаний на устранение всех имеющихся нарушений. Также в областной минфин поступило шесть уведомлений о взыскании средств с нарушителей с целью восстановить бюджетные средства. Таким образом, на данный момент в бюджетную систему вернулось более 133 млн рублей. Еще 139 млн восстановили по результатам контрольных мероприятий, прошедших в 2016 году.
По результатам дел об административных правонарушениях за 2017 год на 62 должностных и 6 юридических лиц возложили штрафы общей суммой 2,1 млн рублей. Еще 1,4 млн рублей поступило в бюджет с взыскания штрафов, наложенных на нарушителей в 2016 году.
Сейчас основная задача министерства — продолжать профилактику в бюджетной сфере и усилить контроль за использованием финансов.
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